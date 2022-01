Ángel Martín, sobre los antivacunas: "Es una opción y me parece una lástima que se busque constantemente el enfrentamiento"

El humorista y escritor Ángel Martín acudió este sábado a La Sexta Noche, donde habló, entre otros temas, sobre los antivacunas.

Para Martín, la vacunación contra el coronavirus es "una opción que tienes" y "eres libre" de hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, señala que lo que le parece "preocupante" es que los medios intenten enfrentar ambas posturas. "Lo que me parece preocupante es cuando los medios tratan de enfrentar esas dos opciones que tú tienes", señala el escritor.

Martín considera que los medios no tratan igual ambas opciones y aprovechan "cuando alguien muere y no se ha vacunado" para especificarlo, sin embargo no lo hacen cuando el muerto "sí se ha vacunado".

"Es una lástima la búsqueda constante del enfrentamiento entre opciones que cada uno es libre de hacer, sobre todo en un país dónde el 90% de personas están vacunadas", argumenta el cómico que considera que el debate sobre los antivacunas "se está estirando en el tiempo de forma innecesaria".

Reflexiona sobre la legalización del consumo de la marihuana

El escritor también habló durante la entrevista sobre el consumo de drogas y reconoció que estas "aceleran cualquier proceso negativo". Sin embargo, para Martín es "indiscutible" los beneficios de ciertas sustancias para aliviar algunas dolencias, señalando que "hay médicos que recomiendan la marihuana" para algunos casos.

"El abuso es lo puto peor que puedes hacer, pero es importante que la gente entienda y sepa que, incluso sin consumir droga, puedes sufrir un brote psicótico", afirma el cómico. Asimismo considera que "habría que estudiar" e "investigar" esta vía, reflexionando también sobre los debates prolongados en el tiempo por los políticos, poniendo de ejemplo la salud mental.

"Que no hay herramientas suficientes lo sabemos todos. Cuando alguien estira un debate cinco años, claramente alguien no quiere ponerlas", lamenta.