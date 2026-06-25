Yeguada Cartuja premió la innovación, la comunicación y la excelencia en la II edición de sus galardones

La Yeguada Cartuja Hierro del Bocado celebró en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid la II Gala de Entrega de los Premios Yeguada Cartuja, un encuentro que reunió a representantes del sector ecuestre, instituciones y profesionales para reconocer la innovación, la comunicación, la excelencia en la cría y la proyección internacional del caballo español.

Bajo el lema "Un legado que sigue dejando huella", estos galardones, de carácter bienal, volvieron a poner en valor el legado histórico del caballo cartujano y distinguieron a personas, entidades y proyectos que contribuyen al desarrollo del sector equino español. La iniciativa está impulsada por EXPASA, Yeguada Cartuja Hierro del Bocado, que desde 2019 ejerce como Centro Nacional de Referencia Zootécnico para el Sector Equino (CENRE).

En esta segunda edición, el Premio Talento recayó en el Proyecto Grupo Operativo EQUIGENOM, liderado por la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), por su trabajo en la aplicación de la genómica a la mejora y selección del caballo de Pura Raza Española. Entre sus avances destaca el desarrollo del chip EQUIGENE, que integra más de 90.000 marcadores genéticos y permite realizar controles de filiación, detectar enfermedades hereditarias y evaluar características de interés económico en un único análisis.

El Premio Comunicación fue para ClipMyHorse.TV, plataforma especializada en retransmisiones ecuestres nacida en Alemania en 2007 y presente en España desde 2020 de la mano de Oxer Sport. El jurado reconoció su contribución a la difusión del deporte ecuestre y su capacidad para acercar competiciones y contenidos especializados a una audiencia internacional.

Por su parte, el Premio Yeguada Criadora distinguió a Yeguada Vilaire, fundada en 1980 y considerada una referencia en la cría del caballo de Pura Raza Española gracias a su trabajo de selección genética y a la influencia de la sangre del Hierro del Bocado en su línea de cría.

La máxima distinción, el Premio Embajadora Cartujana, recayó en Laura Collado Sobrado, propietaria de la Yeguada Adrián Collado Montealegre Sucesores, S.A., por su trayectoria en la promoción del caballo cartujano fuera de España, especialmente en Costa Rica y América Latina.

Un sector con un impacto económico de más de 7.300 millones de euros

Durante la gala también se puso de relieve la importancia del sector ecuestre español, que genera un impacto económico de 7.392 millones de euros y contribuye al mantenimiento de 149.863 puestos de trabajo, según el II Estudio del Impacto Económico del Sector Ecuestre en España. Los Premios Yeguada Cartuja nacieron con el objetivo de reforzar la visibilidad de este ámbito, reconocer trayectorias ejemplares y proyectar el caballo español como parte del patrimonio cultural, científico y económico del país.

El acto se celebró en el Museo Lázaro Galdiano, un espacio elegido por el simbolismo que comparte con Yeguada Cartuja en la conservación y transmisión del patrimonio histórico y cultural. Antes de la ceremonia, los asistentes participaron en una visita privada al museo.