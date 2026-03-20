El vídeo de la quema del ninot de Alsina en las Fallas: "Un hombre se acercó para empujarlo a las llamas"

La noche de este jueves se celebró en Valencia la tradicional Cremà que pone punto y final a las fiestas de las Fallas, en la que miles de fallas y ninots ardieron por toda la ciudad. Entre ellos, el dedicado a Carlos Alsina, que finalmente no fue indultado.

Durante la quinta hora de Más de uno, el presentador ha comentado con humor la experiencia: "Llevo soportando la envidia de todos vosotros todos estos días", ha ironizado. No obstante, también ha mostrado cierta resignación: "El lunes, ¿quién se va a acordar de mi pobre ninot?", se ha preguntado.

El lunes, ¿quién se va a acordar de mi pobre ninot?

El equipo del programa ha tenido acceso al vídeo de la quema, en el que se observa cómo un hombre se acerca a la figura con una valla para empujarla hacia las llamas y acelerar su combustión. Alsina ha pedido que esta persona contacte con el programa para poder conversar con él. Durante el espacio, el chef y colaborador David de Jorge ha tratado de rebajar el tono, recordando que él mismo tuvo un ninot en años anteriores y permitió que ardiera "sin armar tanto escándalo".

Juan Domingo, el autor de los hechos

Finalmente, el autor del gesto ha sido identificado como Juan Domingo, quien ha explicado su actuación en antena. Lejos de cualquier animadversión, se ha declarado seguidor del programa y ha defendido su intervención como parte del espíritu fallero: "Lo golpeé con todo afecto y con el deber de ser fallero, sabiendo que todo debe arder para resurgir de las cenizas".

Además, De Jorge ha revelado que el artista fallero Manolo Blanco ha realizado una réplica en miniatura del ninot para regalársela a Alsina, un gesto que, según ha señalado, responde a que "le dolía en el alma que me quemaran". El presentador ha reaccionado con humor: "Que no se entere Juan Domingo, que me lo quema", ha bromeado.

Como marca la tradición, algunas falleras mayores conservan cenizas de las fallas tras la Cremà. En este sentido, Alsina ha apuntado, también en tono distendido, que confía en que Cristina Montesinos, fallera mayor de la comisión Avenida Ecuador–Alcalde Gurrea, elija las de su ninot como recuerdo de las fiestas.