Alsina pide ayuda a los oyentes para salvar a su ninot de ser quemado en las Fallas: "Necesitamos un camión grande"

Carlos Alsina continúa empeñado en salvar su ninot de la cremà en las Fallas de Valencia. El periodista ha reavivado su particular campaña tras conocer que la fallera mayor de la comisión Avenida Ecuador–Alcalde Gurrea tiene la potestad de indultar la figura hasta el último momento.

Por este motivo, Más de uno ha vuelto a contactar con la fallera mayor, Cristina Montesinos, quien en la conversación que mantuvo el lunes con Carlos Alsina no había mencionado esta posibilidad. Durante la conversación, Montesinos ha explicado que el principal inconveniente para salvar el ninot es su tamaño: "Es muy grande y no me cabe en casa", ha señalado.

Alsina ha querido aclarar si existía alguna norma que obligara a custodiar la figura en el domicilio particular, a lo que la fallera ha respondido que no, que la única limitación es puramente práctica, aunque ha matizado que la escultura "no pesa mucho".

En plena vorágine fallera —con compromisos como la elaboración de los tradicionales rodetes en la peluquería—, Montesinos ha llegado a ofrecer una solución directa: "Si vienes a por él mañana, yo te lo doy". Una propuesta que Alsina ha recibido con humor: "Cristina está de mi ninot hasta las narices", ha bromeado.

Una llamada de socorro a los oyentes

El presentador ha hecho entonces un llamamiento a los oyentes en busca de un camión que permita trasladar la figura desde Valencia hasta la sede de Atresmedia, en San Sebastián de los Reyes, aunque ha reconocido entre risas que "hay mucha gente que está deseando verme arder".

La audiencia no ha tardado en responder. María José, vecina cercana a la falla, se ha ofrecido a custodiar el ninot en su vivienda: "Tengo casa de techos altos", ha asegurado. No obstante, también ha recordado el sentido tradicional de las Fallas, invitando al periodista a reflexionar: las figuras están concebidas para ser quemadas.

Otras propuestas han ido surgiendo durante el programa. Desde ubicar el ninot en una plaza de aparcamiento cubierta de Atresmedia hasta instalarlo en alguna de las entradas de San Sebastián de los Reyes. Incluso se ha planteado, en tono irónico, su traslado a los jardines del Palacio de la Moncloa.

Entre las ofertas más concretas, Javier, carpintero de Torrent, se ha brindado a transportar la figura en una furgoneta "muy grande". Sin embargo, Alsina ha mostrado ciertas reservas sobre la logística de un traslado tan delicado, bromeando con la necesidad de extremar la precaución: "Sin ningún frenazo, a 20 por hora desde Valencia". El periodista ha asegurado que tomará en consideración la propuesta antes de decidir el destino final de su ninot.