Carlos Alsina arderá en las Fallas de Valencia porque su ninot no ha sido indultado: "Es un honor que te quemen"

Valencia ya ha votado por qué esculturas serán salvadas de la quema este jueves, por desgracia el ninot de Alsina no ha sido el seleccionado y ardera el próximo jueves. La persona encargada de intentar salvar a Alsina de las llamas fue Paula Púa, sin embargo, su iniciativa apenas logró reunir dos apoyos: el de su madre y el de su prima. "Hice un llamamiento y se hizo lo que se pudo", explicó.

Finalmente, el ninot no ha sido indultado. Aun así, la figura del periodista ha desfilado por las calles de Valencia durante las celebraciones falleras, entre el ambiente festivo y cánticos de apoyo al presentador de Más de uno.

La fallera mayor de la falla Avenida Ecuador–Alcalde Gurrea, Cristina Montesinos, ha conectado en directo con Más de uno, donde reafirmó su defensa del ninot dedicado a Alsina. "Puede haber habido fraude", bromeó el periodista entre risas.

"Es un honor que te quemen", ha afirmado Cristina, aunque Alsina no parece compartir del todo esa idea. Eso sí, el periodista ha reconocido que estar representado en un ninot supone todo un reconocimiento. Cuando conoció, hace unos meses, que se había realizado una escultura en su honor, expresó su agradecimiento y lo definió como "una consagración real de una carrera profesional".

Por su parte, Begoña Gómez de la Fuente llegó a proponer, en tono irónico, una solución alternativa para evitar la cremá: secuestrar la escultura y así librarla del fuego.

Un homenaje al trabajo de Alsina en Valencia

La fallera ha hecho referencia a la cobertura realizada por Carlos Alsina sobre el desastre de la dana en Valencia, además de subrayar la "imparcialidad del periodista", un rasgo que, según Cristina,encaja con el "espíritu crítico" que caracteriza a las Fallas.

El responsable de la propuesta es el artista Manolo Blanco, autor tanto del diseño de la falla como del ninot dedicado al comunicador, "el es el responsable" ha asegurado Cristina.

La figura de Alsina arderá en la noche de la Cremà, este jueves 19 de marzo, día de San José. El propio periodista ha bromeado con que, si él "arde el jueves", quizá esté justificado que el viernes no acuda a presentar su programa. Como marca la tradición, la falla se rodeará de traca, se rociará con combustible y, con las chispas de la pólvora, comenzará a arder hasta quedar reducida a cenizas.