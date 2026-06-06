El vídeo del emotivo testimonio de un migrante al Papa, a quien entrega su tarjeta de residencia: "Gracias por acercarse a nosotros"

Khadry llegó a España el año de la pandemia del Covid, hace exactamente seis años. Cuando llegó, confiesa que se sentía perdido, solo, desamparado y sin saber qué hacer. Por fortuna, encontró el refugio de Dios y de la Iglesia, un papel donde Cáritas ha sido más que un gran intermediario.

"Gracias por acercarse a las personas migrantes (...) Cuando llegué a España me sentía perdido y solo, no sabía por dónde empezar. Pero encontré a personas que me hicieron sentir que mi vida importaba", ha dicho desde el centro para personas en exclusión CEDIA 24 horas de Cáritas en Madrid, ubicado en el barrio de Lucero. El joven ha querido entregarle su tarjeta de residencia como símbolo de fortaleza y muestra de agradecimiento.

Encontré a personas que me hicieron sentir que mi vida importaba

El proyecto social de CEDIA soplará las 50 velas el próximo año. Fue en 1977 cuando se puso en marcha con una furgoneta para repartir café a las personas sin hogar. Desde entonces, ha ido evolucionando para adaptarse a las distintas realidades. Por ejemplo, hace unos años ayudaban a las personas a la entrada de un piso de alquiler. Ahora lo hacen para una habitación, una muestra de la crisis de vivienda en la capital.

En el año 2025 atendieron a 2.534 personas y dieron plaza a 880 personas. El 80% de los que llegan a este centro no han encontrado un trabajo, mientras que hay otros perfiles que sí lo tienen, pero que se han quedado en la calle. Los usuarios son de origen español, latinoamericano, magrebí y subsahariano.