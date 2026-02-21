Una víctima cada cinco días: el trágico balance que deja la violencia de género en 2026

El comienzo del año 2026 ha dejado uno de los balances más trágicos de los últimos tiempos: en tan solo 49 días, el ministerio de Igualdad ha registrado nueve asesinatos por violencia machista, el triple que en 2025, cuando a estas alturas había tres víctimas mortales. Esto ha hecho saltar todas las alarmas y que el pasado 4 de febrero se convocara el Comité de Crisis.

Nueve mujeres y dos menores de edad han muerto este año y, en concreto, en esta última semana se han producido cinco de esos asesinatos. El último ha ocurrido en Arona (Tenerife), donde un hombre ha matado presuntamente a su hijo de 10 años y ha herido de gravedad a su pareja y madre del menor. Desde que se crearon los registros, ya son 1.352 mujeres y 66 menores.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado los crímenes en un mensaje en la red social X, donde ha pedido "un rearme contra el machismo extremo". "No hay palabras para expresar este dolor", ha lamentado la ministra, al tiempo que ha manifestado que "no son cifras, son vidas".

La mitad de las mujeres estaban en el sistema VioGén

De las nueve mujeres asesinadas, cabe destacar que la mitad estaban registradas en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Y de estas, cuatro estaban protegidas por una orden de alejamiento; sin embargo, el agresor se la saltó.

Es el caso de Petronila, la mujer asesinada en Madrid el pasado 18 de febrero; María José, asesinada junto a su hija en Xilxes (Castellón) por su expareja; María del Carmen, la mujer asesinada en el hospital de Badajoz después de que su marido la matara mientras estaba ingresada, y Pilar, la primera mujer asesinada este año en Quesada (Andalucía).

El ministerio de Igualdad va a pedir por carta el CGPJ que garantice la efectividad del Sistema Cometa

Es por ello que el ministerio de Igualdad ha alertado de que las órdenes de alejamiento cuyo perímetro es inferior a los 350 metros, que es la distancia mínima recomendada para una capacidad de respuesta óptima, dificultan la protección de las víctimas de violencia machista.

Por eso, según han informado fuentes del ministerio a Europa Press, van a pedir por carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía garantizar la efectividad en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras para maltratadores.

Castellón y Andalucía, la provincia y comunidad donde más asesinatos se han registrado

Las nueve mujeres asesinadas tenían entre 33 y 78 años, con una media de edad de 52 años, lo que demuestra que ninguna franja de edad está a salvo. En concreto, el 40% eran mayores de 50 años. Además, tres de ellas eran de nacionalidad extranjera y una mujer era sordomuda. Por provincias, Castellón es en la que más mujeres han sido asesinadas y Andalucía, respectivamente, la comunidad en la que más.