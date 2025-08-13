Viajar a México es más barato que veranear en España: así están los precios de las vacaciones

España, un destino turístico líder mundial por sus paisajes, cultura y clima, enfrenta un fenómeno creciente que preocupa a muchos españoles: cada vez es más caro veranear en su propio país. Un análisis de datos recientes y comparativas internacionales revela cómo la subida de precios en alojamientos, comidas y actividades impacta en los bolsillos nacionales, mientras que algunos destinos turísticos internacionales resultan más económicos para vacaciones similares. Además, se evidencia una disparidad importante en el coste de veranear en España para turistas extranjeros frente al poder adquisitivo de los españoles.

España, destino cada vez más caro para sus propios veraneantes

Según la plataforma 'Estrellas Properties' y datos oficiales, los paquetes turísticos de 7-8 noches en los principales destinos españoles rondan entre los 400 y 1.000 euros, con precios promedio diarios que superan fácilmente los 50-80 euros incluyendo alojamiento, transporte y comida. Este coste se incrementa debido al alza del Índice de Precios Hoteleros, que subió un 5,2% en tasa anual y las tarifas hoteleras crecieron más de un 30% en los últimos años en España.

Las actividades turísticas, comidas en restaurantes medianos y transporte local contribuyen también a elevar el presupuesto necesario para unas vacaciones completas. Por ejemplo, cenas para dos en restaurantes de gama media rondan los 50-60 euros en España, frente a países competidores con precios más moderados.

Destinos internacionales más económicos comparados

Comparando con los países más visitados en 2024, destacan destinos con un coste de vida considerablemente más bajo. En Turquía, el gasto diario estimado oscila entre 20 y 40 euros, incluyendo comidas económicas, turismo y transporte; en México entre 25 y 40 euros; en Tailandia incluso más económicos, entre 15 y 25 euros diarios. Grecia, un destino muy popular para turistas españoles, también ofrece costes más moderados, con una media diaria alrededor de 50-70 euros.

Esta diferencia contrasta con el presupuesto necesario para veranear en destinos españoles equivalentes de sol y playa o culturales, que parte de 50 euros diarios y supera ampliamente los 80 euros, dependiendo del lugar y temporada.

Diferencias de precios para extranjeros y españoles en España

El turismo en España es un motor económico vital y ha visto un aumento en el gasto de turistas internacionales, que se estima en 113.200 millones de euros para 2025, frente a 84.900 millones de euros del gasto doméstico. Esto significa que los turistas extranjeros están dispuestos y pueden permitirse pagar precios más altos, dado que provienen en muchos casos de países con un poder adquisitivo superior al promedio español.

Por ejemplo, el coste de vida en España, medido por índices como Wise o Numbeo, indica que el salario medio y el poder adquisitivo de los españoles están por debajo del de gran parte de los turistas europeos o americanos que visitan el país. Así, mientras un extranjero puede considerar asequible una vacaciones en España que para un residente nacional supone un gasto elevado o difícil de afrontar, se genera una creciente distancia económica que afecta la percepción y realidad del turismo para los nativos.

Además, la subida de precios hoteleros y servicios turísticos, aunque competitiva frente a destinos como Italia o Francia, impacta más en el turismo doméstico debido a la menor capacidad de gasto de los españoles frente al turismo internacional, que es un factor que mantiene robusto el sector frente a las subidas.

Qué destinos son los más caros en España

Marbella lidera como el destino más costoso para turistas nacionales, con precios medios para dos personas que pueden alcanzar los 2.726 euros, un coste similar al de viajar a destinos exóticos del Caribe como Riviera Maya o Punta Cana. Islas Baleares, especialmente Menorca y zonas como Santanyí en Mallorca, también se figuran entre los lugares más caros, con alquileres vacacionales que pueden superar los 3.000 euros a la semana en villas exclusivas.

Otras localidades como Ibiza, San Sebastián, Sitges, Palma de Mallorca y Comillas presentan tarifas elevadas en alojamiento y restauración, con precios que en noches de hotel pueden llegar a superar los 300 euros y cenas en restaurantes de lujo rondando los 150-250 euros por persona.

España: un privilegio a nivel nacional y asequible para los extranjeros

El veranear en España, pese a ser un privilegio por el espectacular abanico de opciones y calidad, se está volviendo cada vez más inaccesible para muchos españoles por el incremento sostenido de precios en alojamientos, comidas, y actividades turísticas. Comparado con otros destinos internacionales más económicos, los españoles enfrentan una carga económica mayor para disfrutar de vacaciones similares.

El contraste con el turismo extranjero, que aporta una mayor inyección económica y puede sostener precios crecientes gracias a su poder adquisitivo superior, muestra que la realidad del turismo en España es por un lado un éxito económico, pero por otro plantea el reto de equilibrar el acceso y la sostenibilidad para la población local.