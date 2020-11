¿Se podrá viajar por España durante el puente de diciembre? Esta es la situación por comunidad autónoma

A menos de tres semanas para el puente de diciembre, algunas comunidades ya están tomando decisiones sobre las restricciones a la movilidad para esos días. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ya ha anunciado que se mantendrá el cierre perimetral de la Comunidad foral durante el periodo de puentes festivos que comienza el 29 de noviembre, con la festividad de San Saturnino en Pamplona, y que incluye el 3 de diciembre, Día de Navarra, además de los festivos nacionales del 6 y el 8 de diciembre.

Otras comunidades como Madrid o Andalucía todavía no han decidido si van a restringir los movimientos durante el puente de diciembre. Consulta la situación por comunidades.

Andalucía

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, afirmó el pasado viernes que creía que no es probable que se pueda abrir la movilidad en Andalucía el próximo puente del mes de diciembre. "La situación no invita a eso".

Marín aseguró que hay esperar "siete o ocho días más" para valorar la efectividad de las medidas de restricción de la movilidad adoptadas el pasado 30 de octubre, cuando se decretó el cierre perimetral de la comunidad y de todos los municipios desde el 10 de noviembre hasta al menos el 23 de noviembre, además del cierre de toda actividad no esencial a las 18:00 horas, y en el caso de Granada el cierre completo de la actividad no esencial.

Madrid

El viceconsejero de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero, afirmaba el viernes pasado en rueda de prensa que la comunidad no tiene ninguna decisión tomada sobre el cierre perimetral durante el puente de diciembre. Antonio Zapatero aseguraba que: "repetimos periódicamente que trabajamos día a día con indicadores, por tanto no tenemos tomada decisión alguna con el puente de diciembre. Según evolucione Madrid, miraremos medidas a tomar y Navidad queda más lejos aún. Vamos día a día, semana a semana".

Madrid es una de las pocas comunidades que no está cerrada perimetralmente pero sí mantiene su plan de confinamientos perimetrales por zonas básicas de salud y la prohibición de reuniones familiares y sociales a más de seis personas ente la medianoche y las 6:00 de la mañana.

Navarra

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha adelantado que se mantendrá el cierre perimetral de la Comunidad foral durante el periodo de puentes festivos que comienza el 29 de noviembre, con la festividad de San Saturnino en Pamplona, y que incluye el 3 de diciembre, Día de Navarra, además de los festivos nacionales del 6 y el 8 de diciembre.

"No debemos confiarnos, no podríamos confiarnos en levantar las restricciones en ese puente tan largo que viene ahora y que luego llegáramos a las Navidades con unas cifras que crecieran, porque nos podrían suponer después de Navidades un incremento sustancial que no queremos que vuelva a suceder", ha indicado Chivite.

En cuanto a cómo será la celebración de las Navidades, María Chivite ha indicado que "tenemos que ver con qué datos llegamos, es verdad que nuestra idea es poder abrir la mano en el medio plazo, pero desde luego no vamos a tener unas Navidades de comidas o cenas con muchas personas". "Quizás no podamos estar con toda nuestra familia al completo, pero sí que procuraremos abrir la mano en lo que tiene que ver con los no convivientes", ha explicado.

La norma vigente no permite la presencia de no convivientes en un mismo domicilio, ante lo que ha señalado que "procuraremos que eso pueda superarse y que pueda haber más personas, o a lo mejor dos unidades familiares, pero esas cenas de 30 personas no van a ser posibles".

Restricciones actuales

Navarra tiene vigente el confinamiento perimetral de todo su territorio desde el 22 de octubre hasta el 18 de diciembre. También están cerrados los establecimientos de hostelería y restauración y la actividad social está restringida a la unidad familiar o de convivencia. Los locales de juegos y apuestas están cerrados y se ha aplicado una reducción al 50% del transporte público.

Aragón

Aragón mantiene el cierre perimetral de todo su territorio hasta el 30 de noviembre y mantiene las restricciones de movilidad a nivel de municipio en las tres capitales de provincia; Zaragoza, Huesca y Teruel.

En cuanto a las reuniones, Aragón ha prohibido las que sean de más de seis personas y el horario de toque de queda es de 23:00 a 6:00 horas. Todos los establecimientos de hostelería deben cerrar a las 22:00 horas y mantienen restricciones de aforo tanto en hostelería como en los comercios.

Cataluña

Desde el 30 de octubre, Cataluña permanece cerrada perimetralmente, y la movilidad está restringida en todos sus municipios durante los fines de semana. El toque de queda se aplica entre las 22:00 y las 06:00 horas y las reuniones están restringidas a seis personas, tanto en el ámbito público como privado.

Asturias

Asturias también mantiene el confinamiento perimetral de toda la región y está suspendida "toda actividad económica no esencial". En esta comunidad se aplica el toque de queda desde las 22:00 hasta las 06:00 horas.

Castilla-La Mancha

El Gobierno regional, en su reunión de este martes, ha decidido mantener el confinamiento perimetral y el toque de queda de 00:00 a 06:00 horas, en tanto esté en vigor el decreto de estado de alarma. El Consejo ha tomado esta medida tras evaluar la situación epidemiológica en la comunidad autónoma.

Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha firmado hoy el decreto que prorroga durante 14 días, desde las 00.00 horas del 18 de noviembre hasta el 2 de diciembre, los límites a la entrada y salida de personas tanto en la comunidad autónoma como en los municipios. Esta nueva medida está justificada por la Dirección General de Salud Pública al considerar que la región se encuentra en situación de "riesgo extremo", con una incidencia acumulada a 14 días de 515,94 casos por cada 100.000 habitantes.

El toque de queda en esta región está establecido entre las 22:00 y las 06:00 horas.

Comunidad Valenciana

El Gobierno valenciano pretende alargar el cierre perimetral de la comunidad autónoma y mantener las medidas actuales para el control de los contagios de coronavirus hasta el próximo 9 de diciembre.

El toque de queda está establecido entre las 00:00 y las 06:00 horas y está limitado a seis el número de personas en reuniones familiares en espacios públicos o privados. En los locales de hostelería y restauración se prohíbe comer en barra y el cierre está establecido a las 00:00 horas.

País Vasco

El gobierno del País Vasco mantiene confinada perimetralmente la comunidad autónoma y todos sus municipios. Desde el 7 de noviembre, el horario del toque de queda está establecido desde las 22:00 horas hasta las 6:00 horas. La hostelería está cerrada salvo para servir comida a domicilio y el resto de comercios cierra a las 21:00 salvo gasolineras y farmacias.

La Rioja

La Rioja ha fijado el cierre perimetral de todo su territorio hasta el 29 de noviembre, optado por el confinamiento perimetral de todo su territorio desde el 23 de octubre hasta el 29 de noviembre y el toque de queda es entre las 22:00 y las 05:00.

Murcia

En Murcia, sigue vigente el cierre perimetral de la comunidad y de sus 45 municipios hasta el 23 de noviembre. El horario del toque de queda está fijado entre las 23:00 horas y las 6:00 de la madrugada. Por el momento, no se aplica confinamiento perimetral y los murcianos tienen libertad para salir y entrar de la comunidad.

En hostelería, el aforo está restringido el aforo en el interior al 30 %, aunque se amplía hasta el 100 % en terrazas.

Galicia

Galicia mantiene las restricciones a 67 ayuntamientos gallegos -incluidas las siete ciudades más pobladas y otros 60 municipios y la hostelería permanece cerrada.

Extremadura

La Junta de Extremadura optó por no decretar el cierre perimetral de la región pero están vigentes medidas extraordinarias para contener la COVID-19 en siete municipios, entre ellos Mérida, Badajoz, y Cáceres.

Canarias

Canarias es la única comunidad autónoma que se queda fuera del estado de alarma, por sus buenos datos de incidencia del coronavirus, aunque si se han adoptado medidas de restricción de aforos en el comercio en Tenerife y están prohibidas las reuniones de más de seis personas tanto en el ámbito privado como en el público.

Islas Baleares

Por el momento, en las Islas Baleares siguen las restricciones que había hasta el estado de alarma además del toque de queda impuesto por el Gobierno central. En el archipiélago se han limitado las reuniones sociales a un máximo de diez personas y se prohíbe la circulación entre las 0:00 y las 6:00 horas.

Castilla y León

Castilla y León mantiene el cierre perimetral de la comunidad desde el 30 de octubre hasta el 23 de noviembre y el toque de queda está establecido entre las 22:00 y las 06:00 horas y se restringen las reuniones a seis personas sólo en el ámbito privado. Los locales de hostelería permanecen cerrados al público, solo con servicio para servir a domicilio.

Ceuta

La entrada y salida de la ciudad autónoma está restringida hasta el 23 de noviembre, se limitan las reuniones en espacios públicos como privados a un máximo de cuatro personas, salvo convivientes y el toque de queda está establecido entre las 22:00 y 07:00 horas.

Melilla

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla también ha restringido la salida y entrada del territorio y el toque de queda está establecido entre las 22:00 y las 07:00 horas.