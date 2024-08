La versión de la familia de Edwin Arrieta: "No me han dicho toda la verdad"

La sentencia lleva escrita una semana, la suerte de Daniel Sancho ya está echada. La familia Arrieta confía en la justicia tailandesa, piden justicia para el culpable, su dolor es "irreparable", por lo que confían en que pague de acuerdo a la "atrocidad" que cometió y no disfrute de ventajas.

"No estoy conforme con lo que pasó con Edwin, que no encontraran todos los restos… no sé. Sé que no me han dicho toda la verdad", ha dicho la madre del cirujano sin poder contener las lágrimas en el programa 'Mañaneros'.

"Que hagan lo que crean conveniente. Si lo condenan, Edwin está muerto. Si lo dejan suelto, Edwin está muerto. Si lo matan… Edwin está muerto", ha añadido.

Por otra parte, la familia cree que no saben toda la verdad de lo que ha pasado: "'Señor, ¿será verdad? ¿Será mentira?' A Darling le pregunto y me dice que encontraron todo, pero yo le digo que entro en las noticias y escucho otra cosa diferente. Yo miro los noticieros y el celular".

La realidad de la familia Arrieta

La compleja situación económica que atraviesa nos les dejará viajar a Tailandia en estos momentos. No podrán estar presentes en la lectura de la sentencia, a diferencia de la familia de Daniel Sancho, que sí asistirá.