MOVILIDAD

Los vehículos sin etiqueta podrán seguir circulando por Madrid todo el año 2026

La moratoria se alarga un año más tras confirmar el Consistorio que los coches tiene un impacto "reducido" en la calidad del aire.

Novedades en la zona SER de Madrid: se pagará parquímetro domingos y festivos y se amplía a 17 nuevos barrios

María Baraza

Madrid |

Errores en la etiqueta medioambiental de la DGT: los coches que pueden cambiarla.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la moratoria que permite a los vehículos sin etiqueta medioambiental empadronados en la capital puedan seguir circulando hasta el 31 de diciembre de 2026. Así lo confirmó el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que ha basado la decisión en estudios que aseguran que los vehículos tienen un impacto muy reducido en la calidad del aire así como en el tráfico.

Esta medida afectará a más de 15.000 vehículos que seguirán accediendo al municipio aunque no cuenten con el distintivo ambiental para acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

La nueva ordenanza de movilidad para coches sin etiqueta

La ampliación de este periodo forma parte de la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada por la Junta de Gobierno. Según Carabante, la medida responde a que los vehículos sin distintivo es muy reducido en comparación con los casi 5 millones de coches que acceden con la etiqueta, por lo que su circulación no tendría un impacto significativo.

"Hemos tomado esta decisión de ampliar esta excepción teniendo en cuenta el bajo impacto medioambiental", ha asegurado Carabante. Además, esta medida solo afecta a los que residen en la ciudad de Madrid y no a los que están domiciliados fuera de ella, que esos, según el Delegado, "siguen sin poder circular desde hace más de un año". Estos vehículos seguirán quedando exentos siempre y cuando estén empadronados o dados de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

