Novedades en la zona SER de Madrid: se pagará parquímetro domingos y festivos y se amplía a 17 nuevos barrios

El Ayuntamiento de Madrid sigue apostando por ampliar las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Estas zonas son un sistema de aparcamiento que busca optimizar espacio, facilitar la búsqueda de aparcamiento a los residentes y mejorar el tráfico. Esta medida divide la ciudad en zonas (azules y verdes) para controlar el tiempo y quién puede aparcar.

Algunos de los territorios a los que se ampliará son: Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera y Ciudad Lineal. Además, llegará por primera vez a dos nuevos distritos: Puente de Vallecas y Moratalaz. La ordenanza permitirá incluir más de 66.000 nuevas plazas SER, es decir, un incremento del 36% comparado con el número actual.

Modificación de la zona SER

Una de las modificaciones de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) que influye en las zonas SER es la ampliación del horario y los días de aplicación de la norma. De esta forma, con esta norma, se podrá extender el horario de aparcamiento más allá de las 21:00 de lunes a viernes no festivos y más allá de las 15:00 los sábados, domingos y festivos. Cabe recordar que el horario que había hasta ahora era hasta las 21:00 de lunes a viernes y hasta las 15:00 los sábados, domingos y festivos.

Y es que esta modificación de la OMS pasará a información pública desde el 15 de diciembre hasta el 14 de enero. Después de estudiarse las alegaciones, la aprobación definitiva podría llegar entre marzo y abril.

El horario de estas zonas se pretende equilibrar basándose en la actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio del que disponga la propia zona. Por lo tanto, además de mejorar el tráfico, la ampliación contribuirá a la protección de la salud, ya que se mejora la calidad del aire e incrementa la sostenibilidad medioambiental.

Pago por el tiempo que se estacione

Para pagar el estacionamiento en zona SER se podrán utilizar distintas aplicaciones móviles como ElParking, Telpark, ParkingLibre, EasyPark, Parclick y Bip&Drive. Estas aplicaciones permiten gestionar el propio estacionamiento. Además, incluye opciones como pagar con tarjeta o 'desaparcar' para abonar solo la cuantía correspondiente al tiempo real de estacionamiento.

Cabe tener en cuenta el precio por aparcar en la zona azul, el cual tiene un coste mínimo de 0,05 €. A medida que aumenta el tiempo de estacionamiento, también lo hace el precio final de lo que se tenga que pagar. En cambio, la zona verde es más cara que la azul, por lo que su precio mínimo es de 0,15 € por un estacionamiento de 5 minutos.

No obstante, el precio para el estacionamiento en zonas SER se aplica dependiendo de si la propia zona en la que se aparca es Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o no lo es.