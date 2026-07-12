Los vecinos de Bédar regresan a sus hogares y piden ayuda para encontrar a sus mascotas

El incendio declarado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería), que ha obligado a desalojar cerca de 1450 personas y ha dejado al menos 12 fallecidos, mantiene en vilo a los vecinos de Bédar y otras localidades afectadas. Mientras esperan poder regresar cuanto antes a sus viviendas, muchos lugareños viven con la incertidumbre de no saber qué ha ocurrido con las mascotas que han tenido que dejar atrás durante la evacuación.

"No sabemos qué le ha pasado. No sabemos si se ha quemado o no", afirma una vecina a EFE, que durmió la primera noche en el coche; la segunda, en el pabellón de Garrucha, y este sábado, en una vivienda que les han cedido unos vecinos.

La preocupación de los vecinos y dueños de mascotas

Tras varios días de incertidumbre, algunos de los residentes han empezado a regresar de forma progresiva a sus casas a pesar de que el acceso sigue estando restringido en determinadas zonas por motivos de seguridad. Entre los vecinos que continúan esperando autorización, predomina la preocupación por el estado de sus viviendas y el terror a encontrar a sus mascotas sin vida. "No nos vamos sin el perro", cuenta Marina, una de las afectadas por el incendio, a la Agencia EFE.

Muchos afectados aseguran que tuvieron apenas unos minutos para abandonar sus hogares y que las fuerzas de seguridad cerraron los accesos antes de que pudieran regresar a por sus mascotas.

En los últimos días, numerosos vecinos han reclamado poder acceder a sus hogares para comprobar el estado de perros, gatos y otros animales que permanecen en viviendas y fincas, aunque sea durante unos minutos y bajo supervisión. "Llevamos aquí más de dos horas esperando a que abran la carretera; queremos ir a mirar cómo está la casa porque todo el cortijo lo ha cercado el fuego y los animales se han quedado allí", contaba Rosa, una de las vecinas afectadas por el incendio, en declaraciones al Diario de Almería.

La labor de asociaciones animalistas y de la ciudadanía

Ante esta emergencia, las asociaciones animalistas 'Eleos' y 'Furia Almería' han puesto en marcha campañas solidarias para recoger alimentos y materiales destinados a los animales afectados por el incendio.

Además de ofrecer acogida temporal en caso de ser necesaria, ambas entidades han habilitado puntos de recogida en las localidades de Huércal de Almería y Garrucha, donde se pueden donar mantas, toallas, transportines, jaulas, bozales, comederos, bebederos, piensos, correas y material sanitario.

Las asociaciones también han hecho un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en labores de búsqueda y atención a los animales siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.