Un vecino de Bédar cuenta cómo defendió su casa del incendio de Los Gallardos: "Estuvo a solo 100 metros"

La tragedia del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha dejado, de momento, una docena de fallecidos y decenas de evacuados, también está marcada por las historias personales de quienes vivieron una noche de angustia intentando salvar sus hogares.

Una de ellas es la de Paco Collado, vecino de Bédar, que este viernes ha contado entre lágrimas en Por Fin, el programa de Onda Cero presentado por Jaime Cantizano, cómo pasó toda la noche vigilando el avance del fuego desde la terraza de su casa.

Toda la noche en vela

"Toda la tarde y toda la noche", respondió cuando Cantizano le preguntó cuánto tiempo había permanecido en su vivienda. Su plan era claro: esperar con una manguera para intentar apagar las llamas si llegaban hasta su parcela.

Revela que, aunque finalmente el incendio no alcanzó su casa, "el fuego se quedó a unos 100 metros". Desde la terraza fue testigo de cómo ardían los jardines de varias viviendas de la zona: "Veía quemarse los jardines de los chalés y también el coche de algún vecino".

Durante la tarde del jueves, la Guardia Civil ordenó el desalojo de la zona. Sin embargo, Paco decidió permanecer en su vivienda junto a varios familiares. "No estaba solo. Estaban mi hijo, mi hermano... explica, añadiendo que el motivo de quedarse era sencillo: proteger la casa que había levantado con años de esfuerzo.

"Mi casa primero. Me ha costado mucho construirla... No se puede perder por una cosa así", declara. Además, cuenta que la vivienda está rodeada de vegetación y temía que, si la abandonaba, cualquier foco terminara devorándola: "Está rodeada de hierba. Si yo me voy y llega un poco de fuego...".

Las autoridades temen que las cifras de víctimas mortales aumenten

Juanma Moreno se ha mostrado pesimista sobre la evolución del fuego, en especial en una "orografía muy adversa, adonde no puede llegar la maquinaria pesada".

Añade que "por ahora, no hay buenas previsiones porque a las cuatro de la tarde empeoran las condiciones. Hemos desalojado zonas que se verían afectadas si cambia el viento".