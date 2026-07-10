Juanma Moreno, sobre por qué no se envió el ES-Alert durante el incendio de Los Gallardos: "Habría generado confusión"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este viernes la decisión de no activar el sistema de alertas de seguridad ES - Alert durante el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), al asegurar que un único mensaje habría generado confusión entre la población.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería), el presidente andaluz ha explicado que la evolución del incendio obligaba a adoptar medidas diferentes según la zona afectada.

Además, Moreno ha indicado que, dependiendo de la localidad, existían diferentes casos: "En algunos había que confinar a sus vecinos y en otros había que sacarlos de casa. Y a los que había que desalojar de sus hogares ni siquiera tenían las mismas rutas".

Falta de comunicación en las regiones señaladas por las llamas

Juanma Moreno, además, ha añadido que el incendio provocó la caída de la cobertura en tres estaciones base, lo que dificultó las comunicaciones en gran parte del área afectada.

En este contexto, el presidente ha destacado que el Ayuntamiento y los Servicios de Emergencia optaron por avisar directamente a los vecinos de las zonas más alejadas.

Desobediencia por parte de los vecinos

Moreno también ha recordado que dos de las doce víctimas mortales hasta el momento, según ha indicado, no obedecieron las advertencias indicadas por Ángel Collado, el alcalde de Bédar, que llegó a recorrer la localidad almeriense puerta por puerta avisando a sus vecinos sobre el avance de las llamas.

Para concluir con su declaración, el presidente de Andalucía ha revelado que los servicios de Emergencia indicaron a la Junta que el envío de la ES-Alert habría generado mucha más confusión que acierto. "Así que por esa razón, me han explicado, que no se ha puesto en marcha el mensaje", ha subrayado.