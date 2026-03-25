Las vacas provocan el caos en varios pueblos de Zamora: "Estamos en contra de que estén sueltas"

Hoy se habla del pueblo zamorano de Villalverde, pero hace unas semanas ocurrió también en Lubián y Molezuelas de la Carballeda. La presencia reiterada de vacas sueltas por las calles de varios municipios de Zamora ha dejado de ser una anécdota para convertirse en un problema de seguridad y convivencia que mantiene en vilo a los vecinos.

Lo que en un principio podía parecer una escena pintoresca del mundo rural ha derivado en daños materiales, accidentes personales y un enfrentamiento abierto entre residentes y el ganadero responsable. Los vecinos denuncian que hay "vacas muertas" en las puertas de sus casas, que destrozan el mobiliario urbano e incluso que han llegado a embestir a una señora.

La invasión de vacas "no es una cosa de broma"

El conflicto ha trascendido el ámbito local y ha generado debate en redes sociales, donde algunos han tratado el asunto con tono humorístico. Como ha explicado Carlos Alsina en Más de uno, la situación es mucho más seria de lo que podría parecer. "Una vaca sola ya tiene una fuerza tremenda y varias vacas juntas te pueden tirar una pared", explicaba.

Los animales, al moverse sin control, han causado destrozos en propiedades privadas, como invernaderos, y han protagonizado incidentes que han terminado con vecinos heridos: "Hay una señora que dice que tuvo que ir a operarse del hombro", se apuntó, insistiendo en que "no es una cosa de broma".

El problema, según los habitantes del municipio, no es la presencia del ganado en sí, sino la falta de control sobre el mismo. De hecho, rechazan cualquier etiqueta que los sitúe en contra del mundo rural: "No están en contra de las vacas", se aclaró en el programa, "sino en contra de que estén descontroladas". Los vecinos aseguran que la situación se repite con frecuencia y que viven con la incertidumbre de encontrarse animales de gran tamaño circulando libremente por las calles.

En el origen del conflicto se encuentra la gestión del ganado. Los vecinos de hasta tres municipios zamoranos han denunciado una situación de abandono prolongado de los animales, lo que ha provocado que estos "se busquen la vida" para encontrar alimento.

Responsabilidad de las autoridades

También se recordó en Más de uno que la normativa en materia de sanidad y bienestar animal es clara: el ganado debe estar controlado y en condiciones adecuadas. En caso contrario, la responsabilidad recae tanto en el propietario como en las autoridades competentes, apuntando también a la labor de los servicios agropecuarios de la Junta de Castilla y León, encargados de velar por la seguridad, la higiene y la salubridad tanto de los animales como del entorno.

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Por el momento, los vecinos continúan reclamando una solución urgente que ponga fin a los episodios de vacas sueltas y garantice una convivencia segura. Su mensaje es claro y se resume en una frase que ya se ha convertido en el lema del conflicto: no es una cuestión de estar contra las vacas, sino de evitar que estén sin control.