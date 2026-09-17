Las universidades españolas revisarán los controles para enviar estudiantes a México tras el asesinato de Claudia Tacoronte

La comunidad universitaria ya está tomando medidas para preservar la seguridad de sus estudiantes tras el asesinato en México de Claudia Tacoronte. La joven de 21 años, natural de Gran Canaria y estudiante de la Universidad de Granada, fue asesinada el pasado lunes en el Estado de Morelos, donde tenía previsto estar un año cursando un programa de movilidad internacional.

Las autoridades judiciales mexicanas continúan investigando las circunstancias de su muerte, con un delincuente habitual conocido como 'El Trompas' como principal sospechoso, por el cual ya se ha emitido una orden de búsqueda y captura para su posterior detención.

Las universidades mueven ficha

Nada más conocerse la noticia, las autoridades educativas de la universidad granadina donde estudiaba Claudia trasladaron sus "más sentidas condolencias, solidaridad y afecto" a la familia, allegados y compañeros de la joven, además de concentrarse en la puerta de todos los centros de trabajo de la Universidad para guardar un minuto de silencio.

La UGR y la Universidad de La Laguna, en Tenerife, han suspendido la movilidad de estudiantes con Morelos, mientras que la Autónoma de Barcelona y la de Extremadura mantienen sus convenios. Al menos dos estudiantes universitarios españoles están en la ciudad donde fue asesinada Claudia.

El equipo de Gobierno de la Universidad de Granada se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México, así como de la familia de la joven, para prestar el apoyo necesario en estos momentos mientras que la subdelegada del Ejecutivo en la provincia de Las Palmas, María Teresa Mayáns ha dicho que "se volcará" con la familia.

"La Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres", señala el centro después de que las universidades públicas de Andalucía hayan exigido una investigación "transparente y ágil" que permita hacer justicia "cuanto antes".

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha trasladado la "rabia institucional" por este asesinato y se ha activado la ayuda psicológica para los compañeros de esa ciudad andaluza y los 27 de estancia en centros mexicanos.

La posición de los rectores y las advertencias de las universidades

Los últimos datos sobre internacionalización del Sistema Integrado de Información Universitaria (SUE) señalan que en el curso 2023-2024 salieron a estudiar grado o máster un total de 713 estudiantes, de los que 425 fueron mujeres: el 70,8% cursaron en universidades públicas del país y el 29,2% en privadas.

Cerca de mil alumnos y alumnas participaron en programas de movilidad en aquel curso en países de América Central, mientras que alrededor de 2.000 fueron a países de América del Sur.

Por su parte, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), que engloba a 77 universidades del centenar que hay en España, confía en que la justicia determine con la mayor rapidez posible las responsabilidades, destacando que "ninguna mujer debería sentirse desprotegida ni ver condicionada su libertad para estudiar, viajar y desarrollar su proyecto de vida".

Entre las universidades que se han pronunciado, la Universidad de Jaén ha anunciado una revisión de sus convenios de movilidad internacional para analizar con mayor detalle el país, la universidad de destino y la zona concreta donde se encuentra.

Por su parte, la Universidad de Zaragoza también está evaluando sus intercambios en México. Su rectora ha explicado que unos 80 estudiantes de la institución se encuentran actualmente en el país y que se está revisando la seguridad de las zonas consideradas de riesgo.

Cabe destacar que Exteriores ya incluía Morelos entre las zonas mexicanas sobre las que existen advertencias de seguridad, un elemento que las universidades tendrán ahora en cuenta al revisar sus programas de movilidad.