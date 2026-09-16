México ordena la detención de 'El Trompas', el principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte

La Fiscalía del estado mexicano de Morelos ha ordenado en la tarde de este miércoles la detención del hombre sospechoso del asesinato de la española Claudia Tacoronte. "Obtuvimos de un juez especializado de la Fiscalía de Feminicidios una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino que responde al nombre de Francisco Javier M.", ha informado el fiscal de Morelos Fernando Blumenkron en declaraciones a los medios de comunicación.

El magistrado, que aportará más detalles sobre la investigación del caso "en las próximas horas", asegura que para la correcta identificación del sospechoso se han ayudado del visionado de cámaras de seguridad del lugar del crimen, además de información aportada por los ciudadanos.

El juez asegura que se trata de "importantes indicios", aunque advierte que si los vídeos o la información recabada "no van acompañados de otras pruebas", existe el riesgo de que no sea suficiente de cara al juicio: "No tendríamos éxito ante un juez en un proceso". Aun así, reitera que "la sociedad" ha aportado "indicios que deben robustecerse con pruebas técnicas para que la identidad del presunto responsable sea certera".

Según ha informado, la búsqueda del presunto autor del crimen, conocido como 'El Trompas', que ya acumula supuestos delitos de robo y asalto, no se limita únicamente al estado de Morelos, sino que se está llevando a cabo en otros territorios del país mexicano.

La joven española de 21 años fue asesinada con arma blanca el pasado sábado en el municipio mexicano de Cuautla, a una hora de Cuernavaca, donde había ido para asistir a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

Claudia, que así se llamaba, había llegado al país a mediados de agosto para hacer un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La joven, natural de Canarias, residía en la ciudad de Cuernavaca, a unos 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

Protestas e indignación en México

El caso ha generado una ola de indignación tanto en España como en México, especialmente tras conocer que es la cuarta alumna de la universidad que ha sido asesinada en apenas siete meses.

Hemos sido testigos de cómo la vida de la juventud morelense es truncada y arrebatada de manera infame y cobarde

Es por este mismo motivo por el que cientos de estudiantes de la UAEM ya se han manifestado para reclamar justicia por el asesinato de la estudiante española. También la organización de padres y madres del centro universitario ha exigido llevar a cabo una investigación: "Exigimos justicia por los estudiantes que hoy tienen miedo de ir a la escuela. Exigimos justicia por nosotros: las madres y los padres que, con impotencia y frustración, hemos sido testigos de cómo la vida de la juventud morelense es truncada y arrebatada de manera infame y cobarde".