Sanidad establece riesgo moderado de coronavirus en España

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado que el riesgo de transmisión local del coronavirus Covid-19 en España es moderado, aunque realmente se sitúa en bajo en zonas donde no ha hay positivos, o alto en determinadas zonas con concentración de casos, como el hotel de Adeje en Tenerife. "En las zonas donde no hay casos no hay ningún riesgo", ha tranquilizado.