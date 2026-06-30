Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Último día para solicitar papeles en la regularización"

La investigación del caso Leire da un nuevo salto con la imputación de la actual cúpula de la SEPI y de directivos de empresas públicas y privadas por los rescates financiados con fondos públicos. Mientras tanto, Santos Cerdán publica un libro en el que ofrece su versión de los hechos, el Gobierno centra el foco en la inmigración con una nueva campaña institucional y prepara un nuevo decreto sobre vivienda junto al compromiso de presentar los Presupuestos del próximo año. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

El caso Leire alcanza a la cúpula de la SEPI

Lo primero es la imputación de la actual dirección de la SEPI y de varios responsables de empresas públicas y privadas en el caso Leire, que investiga los presuntos tejemanejes de la conocida como fontanera, junto a Santos Cerdán, su socio Antxón Alonso y Vicente Martínez, para lograr rescates empresariales con dinero público a cambio de comisiones.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, que sustenta su solicitud en un informe de la UCO, el juez Santiago Pedraz ha imputado a 25 personas relacionadas con estas operaciones. La investigación pone el foco especialmente en el rescate de Tubos Reunidos, que recibió hace cinco años más de 110 millones de euros, una operación impulsada también con el respaldo del PNV.

Según los investigadores, aquella operación habría generado más de 115.000 euros en comisiones para las empresas que integraban el denominado grupo Hirurok. Los pagos se habrían canalizado a través de Servinabar, Mediaciones Martínez y una tercera sociedad, Next Generation Caliope Innova.

En total, la investigación analiza cinco operaciones de rescate en las que habrían participado los miembros de la trama. La providencia judicial menciona de forma reiterada a Santos Cerdán, al considerar la Fiscalía que conocía el desarrollo de todas estas actuaciones.

Tras conocerse la decisión judicial, el Gobierno ha reaccionado rápidamente para mostrar su respaldo a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, asegurando que mantiene toda su confianza en su gestión.

La investigación contrasta con la posición mantenida por el PSOE hace un año, cuando estalló este asunto. Entonces el partido negó de forma tajante que Santos Cerdán hubiera intervenido en adjudicaciones o rescates públicos y rechazó que hubiera cobrado comisiones. Incluso Pedro Sánchez aseguró posteriormente en el Congreso que había preguntado directamente a Cerdán y que este le había negado cualquier implicación.

Coincidiendo con este nuevo avance judicial, Santos Cerdán publica hoy un libro, editado por él mismo, en el que ofrece su versión de todo lo ocurrido durante los últimos meses.

En sus páginas asegura que la publicación constituye una "advertencia", sin concretar a quién va dirigida. No obstante, deja patente la estrecha relación de confianza que mantenía con Pedro Sánchez y afirma conocer la "trastienda" de numerosas decisiones políticas que nunca llegaron a explicarse públicamente. Queda por ver si esas afirmaciones terminan convirtiéndose en una amenaza política o simplemente reflejan el conocimiento que tuvo durante su etapa como secretario de Organización del PSOE.

Inmigración, vivienda y Presupuestos centran la agenda del Gobierno

Pedro Sánchez protagoniza hoy un acto centrado en la inmigración, coincidiendo con el último día para que los extranjeros residentes en España sin autorización puedan solicitar su regularización administrativa.

El Ejecutivo ha rechazado ampliar el plazo pese a las peticiones de numerosas asociaciones, que denunciaban las dificultades burocráticas del proceso. Según publicó ayer El País, más de 1,3 millones de personas ya han solicitado acogerse a esta regularización.

Durante el acto se presentará la campaña institucional bajo el lema "¿De dónde vienen? Vienen de hacer país", con un mensaje dirigido a favorecer la integración de la población inmigrante. El lanzamiento coincide con el debate político abierto por los acuerdos alcanzados entre PP y Vox en distintas comunidades autónomas sobre inmigración y menores extranjeros no acompañados.

Nuevo decreto en el Gobierno

El Gobierno también celebra el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar para presentar antes de agosto un, que recuperará buena parte del texto rechazado por el Congreso el pasado mes de abril.

El nuevo paquete incorporará medidas adicionales, entre ellas el aumento del IVA para los alquileres turísticos y la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, con el objetivo de conseguir esta vez el respaldo parlamentario necesario.

Desde Junts ya criticaron en abril el uso reiterado de los decretos ley por parte del Ejecutivo, una fórmula que el Gobierno continúa utilizando para intentar sacar adelante iniciativas pese a su debilidad parlamentaria.

En paralelo, el Ejecutivo insiste en su compromiso de presentar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. Como primer paso, el vicepresidente Carlos Cuerpo presentó ayer el nuevo cuadro macroeconómico, en el que el Gobierno mantiene una previsión de crecimiento del 2,6% para este año, superior a la estimada por otros organismos económicos.