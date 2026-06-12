Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Última jornada de León XIV en España"

León XIV concluye hoy su visita a España tras una intensa semana marcada por sus mensajes sobre inmigración, unidad y justicia social. Mientras tanto, la tasación de las joyas halladas a Zapatero dispara las dudas sobre el caso Plus Ultra y los mercados reaccionan a la subida de tipos anunciada por el Banco Central Europeo. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

León XIV se despide de España con la inmigración como mensaje final

A las cuatro de la tarde hora peninsular se despide León XIV de nuestro país después de siete días en los que ha demostrado una fuerza y un carisma que se desconocía. No sólo su capacidad de congregar a centenares de miles de personas en sus actos sino los mensajes que ha ido dejando en cada uno de los lugares que ha visitado. Siempre según la doctrina de la Iglesia católica, claro.

Con ese mensaje en las Cortes y los siete minutos de aplausos posteriores como gran hito de la primera etapa en Madrid. Con el llamamiento a la unidad en Barcelona y el vistoso acto en la Sagrada Familia, aunque sin citar los casos de abusos en la Abadía de Montserrat. Y con esta última etapa más social en las Islas Canarias.

El objetivo con el que nació este viaje en tiempos de Francisco durante la crisis de los cayucos de hace tres años. No ha incluido ningún acto en la isla de El Hierro pero sí se ha acordado en su discurso destacando su gran humanidad a pesar de su pequeño tamaño.

El mensaje del Papa en Gran Canaria fue una crítica sin ambages a cómo las autoridades europeas tratan a los inmigrantes que se juegan la vida cruzando el Atlántico. Son personas que dejan una vida atrás y nadie tiene derecho a despreciar sus sueños. Y no podemos simplemente acostumbrarnos a contar muertos y convertir el océano y el mar Mediterráneo en un cementerio sin lápidas.

La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera ha dicho el Papa. Un mensaje en una España en la que gobiernos autonómicos pactan no dar subvenciones a las ONG que ayudan a los inmigrantes, que defienden no acoger a más menores o que establecen prioridades para dar ayudas públicas.

Pero también un mensaje hacia la Unión Europea un día antes de que entre en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Lo que para el Gobierno español es un enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los inmigrantes y los solicitantes de asilo es para las oenegés un motivo de preocupación porque lo ven como una amenaza.

La tasación de las joyas de Zapatero supera los 1,3 millones de euros

Han sido la histórica joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español los encargados de hacer la valoración que Zapatero guardaba en la caja fuerte de su despacho. En un primer momento su secretaria y el portavoz de la familia Luis Arroyo explicaron que eran en buena parte fruto de una herencia de su esposa Sonsoles Espinosa y que en conjunto estaban valoradas en entre treinta mil y cincuenta mil euros.

Bueno, lo que establece la tasación encargada por el juez Calama valora las joyas en más de un millón trescientos mil euros. Destacando que los zafiros, los rubíes y las esmeraldas son auténticos.

Cuenta El País que en Ferraz han recibido esta tasación con estupor. El PSOE ha venido hasta ahora hablando de la presunción de inocencia del presidente. Anoche no llegaron a eso y simplemente se remiten a las explicaciones que pueda dar el expresidente del Gobierno, faro moral de Pedro Sánchez durante la legislatura, en su declaración ante el juez del jueves que viene.

Sobre el caso Leire la novedad es la batería de recursos de la fontanera para tratar de evitar que la investigación de las cloacas la asuma el juez Pedraz de la Audiencia Nacional que ya solicitó asumir la investigación que se había iniciado en un juzgado madrileño por el juez Zamarriego.

A éste le pide que se oponga y a Pedraz que deje la instrucción porque sería una investigación doble. No parece que vaya a prosperar ninguno de los recursos que está presentando Leire Díez en estas últimas horas.

El BCE sube los tipos y crece el temor a una nueva escalada de precios

No ha hecho más que anunciar el Banco Central Europeo una subida de tipos y los mercados ya esperan al menos otra más en los próximos meses. Desde 2023 llevaba anclado el precio del dinero en el 2% y el aumento de ayer un cuarto de punto se antoja para muchos insuficiente para frenar la inflación que se espera en los próximos meses.

El encarecimiento de la energía por la guerra de Irán hace temer una nueva crisis inflacionista. Por ahora prevé que este año en la zona euro pase del 2,6 al 3%. Hoy conoceremos el dato definitivo del mes de mayo. El adelantado se situó ya en el 3,2%. Y advierte Lagarde. Cuanto más se alarga el conflicto más fácil es que los precios de los combustibles se trasladen a la cesta de la compra y a los salarios, reduciendo aún más el poder adquisitivo de los trabajadores.

Y la guerra no tiene visos de parar. Por mucho que anoche Trump volviera a anunciar un principio de acuerdo con Irán, que los ayatolás solo tardaron unos minutos en desmentir.