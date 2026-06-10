Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Día grande para Barcelona y para los admiradores de Gaudí"

León XIV afronta hoy la jornada más simbólica de su visita a Barcelona con la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia. Mientras tanto, el caso Leire Díez sigue generando movimientos judiciales y, en Irlanda del Norte, crece la tensión tras los disturbios vinculados a protestas contra la inmigración. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

León XIV bendecirá la Torre de Jesús en la Sagrada Familia

Segundo día del Papa León XIV en Barcelona y el más importante simbólicamente hablando. En algo más de tres horas visitará el centro penitenciario de Brians 1 para reunirse con algunos presos como muestra, siguiendo el evangelio de San Mateo, de apoyo también a los que sufren o están marginados privados de libertad.

El contraste a lo largo de este día será enorme. Porque después de Brians, irá a la Abadía de Montserrat a rezar el rosario. Y de ahí a la Sagrada Familia, que será posiblemente el momento que más se recuerde de este viaje a lo largo del tiempo porque tras la misa —a la que asistirá Pedro Sánchez— el Papa bendecirá la Torre de Jesús.

Será el momento en el que el lema del viaje del Papa, "alza la mirada", tome sentido porque con la inauguración de la última torre de la Sagrada Familia de 172 metros se inaugura el templo católico más alto del mundo. Coincidiendo además con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

En su encuentro de ayer le pidió el presidente catalán Salvador Illa al Papa que utilizara el catalán en la bendición de esta tarde. Sabiendo de antemano que es más que probable que lo haga como ya demostró en la misa que ofició ayer.

Quiso la fatalidad que en la primera jornada de León XIV en Barcelona, cuando las autoridades estaban pendientes también del transporte por la necesidad de cortar calles, por la manifestación de profesores que también recorrió ayer el centro de la ciudad, y con la recomendación de utilizar el transporte público, justo ayer —o de nuevo ayer— fallaron otra vez las Rodalies, los cercanías de Cataluña.

Dos caídas en el sistema de control de ADIF cortaron totalmente el servicio en dos ocasiones. Veinte minutos al mediodía y quince a las tres de la tarde. Y eso hizo que hubiera retrasos ya en toda la jornada. ADIF, es decir, el Ministerio de Transportes, escurre el bulto y echa la culpa a Siemens, que es la responsable del sistema informático.

Leire Díez recurre las pruebas incorporadas al sumario

Leire Díez sigue manteniendo el perfil bajo pero va dejando pistas. No a los periodistas con los que solía hablar, pero sí en sus escritos a la Audiencia Nacional. Recurre la fontanera la decisión del juez Pedraz de mantener en la causa las anotaciones que la UCO extrajo de las más de veinte agendas de Leire porque sostiene que cuatro de ellas no eran suyas sino del dueño de uno de los pisos que registró la Guardia Civil. En otros casos asegura que la letra que aparece no es la suya. Esto, recuerden, ya lo dijo Koldo. Es un clásico para ganar tiempo. También la denuncia de que es una investigación prospectiva.

Las que sí reconoce como suyas alega que no se corresponden con las fechas investigadas, que irían de 2021 a 2023. Y afirma que además contienen datos personales como citas con médicos por lo que pide no tenerlas en cuenta.

Se le volvió a preguntar ayer al Gobierno por P.S. y si pudo el presidente del Gobierno o su entorno haberse encontrado con Leire Díez y Elma Sáiz repitió lo dicho el viernes pasado por Pedro Sánchez.

No supo explicar sin embargo por qué la gerente actual sigue en el partido a pesar de su imputación cuando Ábalos y Santos Cerdán fueron denigrados incluso antes de ser investigados. En privado los ministros vuelven a las chanzas que hacían con Aldama en su momento. Si al empresario que entraba como Pedro por su casa en el Ministerio de Transportes le llamaban Pequeño Nicolás, a Leire Díez le llaman Mata Hari, ironizando sobre su capacidad para el espionaje.

Tensión y disturbios en Irlanda del Norte

En Irlanda del Norte las autoridades llaman a la calma tras los incidentes violentos de este martes en varias ciudades, como respuesta al ataque perpetrado este lunes en Belfast por parte de un hombre de origen sudanés contra un ciudadano que ha resultado gravemente herido. La agresión fue grabada en vídeo y compartida a través de las redes sociales.

Los líderes de los principales partidos de Irlanda del Norte han condenado la agresión pero a la vez piden que se deje actuar a la justicia. También se ha referido a estos hechos el primer ministro británico, Keir Starmer: ha dicho que "el ataque es repugnante y promete tolerancia cero" contra las escenas que se han visto en las últimas horas en las calles.

Grupos de manifestantes, muchos encapuchados, han protagonizado escenas violentas, quemando vehículos, contenedores de basura o incendiando un autobús, por ejemplo, en el este de Belfast. Han sido activistas de extrema derecha los que han convocado estas protestas contra la inmigración en respuesta a la agresión del lunes.