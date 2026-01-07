Tres cualidades de las personas que duermen con sus mascotas, según la ciencia

"No hay ningún concepto científico que diga que dormir con un animal de compañía en estado saludable sea malo". Así lo asegura el veterinario Carlos Rodríguez en Por fin, quien analiza los beneficios de esta práctica para los animales y los humanos.

Dormir con animales, explica Rodríguez, "demuestra el grado de empatía del humano hacia lo natural, lo distinto y a la racionalidad". Por tanto, que las mascotas compartan cama con sus dueños no es tan descabellado: "Las personas que duermen con animales suelen tener una mayor cercanía a la naturaleza y una mayor empatía por el medioambiente", añade. Aunque eso sí, advierte de un pequeño problema: "Hay quienes evidencian que durmiendo con perros en la cama puedes tender al insomnio".

Aun así, los beneficios son superiores. Según el veterinario, respaldado en los estudios científicos más recientes de la materia, "quien tiene un animal de compañía y comparte con él el descanso en la cama, tiene más intenciones globales sociales medioambientales". Todo ello, sumado a lo anterior, hace que se refuerce la hipótesis de que "dormir con un animal en la cama no aporta nada malo". Para Rodríguez es un indicador de "la intención de compartir espacio con un ser vivo que quieres".

A nivel sanitario, insiste, "si el animal tiene sus vacunas en regla, es mucho más seguro dormir con un animal de compañía de tu casa que con una persona que te encuentres en una fiesta". Sin lugar a dudas, estás "más seguro con tu perro y con tu gato".

La limpieza... antes de dormir

Teniendo en cuenta lo anterior, surgen algunas dudas: ¿Qué pasa si el animal ha estado en la calle antes de dormir? Bien, la respuesta es clara: "es una cuestión de hacer las cosas bien", advierte el veterinario. Según apunta, estos casos son iguales que con los niños pequeños. Antes de meterlos en la cama hay que bañarlos. Con los animales, en este caso los perros, ocurre lo mismo: "Si vas a subir el perro a la cama, límpiale las patas".

Beneficios para unos y otros

Para los animales, dormir con sus dueños "es un gozo absoluto". "A un perro le encanta dormir en manada". A ellos les encanta la cercanía, el roce y la respiración. Se sienten acompañados, apunta. Al ser humano, explica, "le aporta una sensación de seguridad directa", aunque no la refleje inmediatamente. El hecho de dormir con "un ser vivo que te acompaña", que crees que tiene capacidades de entender que ha entrado alguien o de ponerse en alerta, refuerza que "la sensación de compañía es clara y también lo es la de un cariño inmediato".