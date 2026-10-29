Un tren de Ouigo sufre un enganchón de catenaria y provoca retrasos en la alta velocidad entre Madrid y el Levante

Un tren de Ouigo que realizaba el trayecto entre Murcia y Valladolid sufrió en la mañana de este jueves un enganchón de catenaria en un túnel a la altura de Aranjuez (Madrid), donde se encuentra detenido, provocando retrasos en la línea de alta velocidad en el servicio que conecta la capital con la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Según informó Adif en un mensaje en sus redes sociales, los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y la Comunidad Valenciana/Región de Murcia registran retrasos por una incidencia de pantógrafo/catenaria entre Valdemoro y Villarrubia de Santiago. Se está trabajando para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible.

Por su parte, Ouigo trasladó que el tren 6775 Murcia-Valladolid ha sufrido un enganchón de catenaria en un túnel a la altura de Aranjuez, donde se encuentra detenido. La operadora francesa, que aclaró que no hay daños personales, está coordinando ya el envío de un tren para realizar el transbordo de los pasajeros a la mayor brevedad y continuar su viaje hasta Madrid-Chamartín. Aquellos viajeros que continuasen su trayecto hasta Segovia y Valladolid lo realizarán en autobús.

En el caso de los viajeros cuyo trayecto fuese Madrid Chamartín-Valladolid, el servicio se cancela y se aplica la máxima política de compensación: cambio gratuito del billete o devolución íntegra del mismo. Adicionalmente, los viajeros recibirán una compensación equivalente al 200% del coste del billete. Para resolver cualquier consulta, Ouigo recordó que todos los canales de atención al cliente están disponibles para los viajeros.