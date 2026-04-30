Tolón afirma que el fútbol es lo más complicado de su Ministerio "porque hay demasiado hombre".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha comparecido este jueves en los Desayunos Informativos de Europa Press para insistir en que la final del Mundial 2030 "tiene que ser en España". "En eso está trabajando el Gobierno y esta ministra. Vamos a trabajar para que sea en España".

Respecto a la posibilidad de que esta final se pueda disputar en otro estadio que no sea el Santiago Bernabéu, la ministra bromeó: "no me haga esa pregunta, que soy del Atleti". Recalcando que lo importante "es que sea en España".

"Hay dos países más en esta organización del Mundial, pero estoy trabajando con mi equipo para que sea en España", insistió la ministra. Respecto a la demanda por parte de la RFEF de que el Gobierno debe implicarse más en esta cuestión, la ministra fue muy tajante: "el presidente de la RFEF sabe perfectamente que desde el minuto uno estamos implicados".

Denuncia los comportamientos ante Egipto y en la final de la Copa del Rey

Milagros Tolón también quiso dejar claro que "el deporte está muy por encima", para referirse a los cánticos racistas registrados durante el partido de la selección española ante Egipto, y a los pitos al himno en la pasada final de la Copa del Rey. "Hay que tener un respeto. Aunque es un ambiente de libertad de expresión, me parece bochornoso las pitadas a los himnos. No lo entiendo", criticó.

El fútbol, una de las cuestiones más complicadas de su cartera ministerial

Tras estas declaraciones, la ministra continuó con un tono más desenfadado para admitir que: "en todas las cuestiones más complicadas que me he encontrado en este ministerio, hay una, que es el fútbol". "Menos mal que el fútbol femenino cada vez tiene más fuerza, porque hay mucho hombre" concluyó.