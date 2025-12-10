Una tercera niña de cinco años sufrió complicaciones tras ser sedada por el anestesista de la clínica de Alzira

Pasados 20 días de la muerte de la menor en Alzira por someterse a una sedación en una clínica dental, ha aparecido un nuevo caso de mala praxis del mismo anestesista. Sobre esta situación se conoce que una tercera niña de cinco años sufrió complicaciones tras ser sedada por el mismo anestesista pero, en este caso, en Paterna (Valencia).

Fue al día siguiente de asistir a esta niña de Paterna cuando el sanitario atendió a las niñas de Alzira; una de ellas fallecida y la otra presentaba episodios de fiebre, vómitos y somnolencia. El caso ya había sido investigado por la Policía Nacional e incorporado a las diligencias del caso de Alzira.

Tercer caso también con complicaciones

Tras los hechos, el anestesista, de 43 años, fue detenido por un presunto delito de homicidio, otro de lesiones, un delito contra la salud pública, hurto y otro de omisión del deber de socorro. En el caso se le atribuye delito de hurto, ya que el anestesista presuntamente había sustraído diferentes fármacos de un hospital valenciano en el que había trabajado para luego usarlos en clínicas privadas. El anestesista pasó a disposición de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Alzira, aunque acordó su puesta en libertad con medidas cautelares. Se le ha retirado además el pasaporte y no podrá salir del territorio nacional.

En el caso de la dueña de la clínica, de 50 años, se le atribuye la autoría de delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

La Conselleria de Sanidad ya confirmó que el centro sanitario no contaba con la autorización para realizar técnicas de anestesia. En estas técnicas se incluye sedación con fármacos intravenosos, que fue la que le practicó a la menor.