La tensión entre Rufián y Salomé Pradas en la comisión de la DANA: críticas por "machismo", una 'cobra' y duras acusaciones

La ex consellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han protagonizado un duro enfrentamiento en la sesión del Congreso durante la sesión de la comisión de la dana. Pradas se ha acogido a su derecho a no responder, porque está imputada en el juzgado de Catarroja por lo mismo.

Durante su declaración, Pradas ha admitido "fallos" durante el 29 de octubre de 2024 y ha terminado llorando. Como Pradas se ha negado a responder, Rufián le ha preguntado si quería aprovechar su turno para pedir perdón a las víctimas. Algo que ha hecho entre lágrimas: "Pido disculpas a las víctimas por no haber podido hacer más, como dije en el juzgado y está en las consideraciones. Por supuesto que pido disculpas por no haber pedido hacer más; es algo que llevaré toda la vida conmigo".

La cobra

La tensión entre ambos ha comenzado al inicio de la comparecencia. Pradas ha llegado a la sala donde iba a tener lugar la declaración y ha saludado uno a uno a los presentes. Cuando se ha dirigido al portavoz de ERC, ella le ha tendido la mano y él se la ha estrechado. Sin embargo, la exconsellera quería darle dos besos y el político le ha hecho "una cobra".

Tal y como puede verse en las imágenes se ve a Rufián echándose hacia atrás y diciéndole algo a Pradas, aunque no se entiende el qué. Tras este momento incómodo intercambian una sonrisa forzada y la exconsellera se ha marchado a saludar a otras personas, mientras que Rufián ha ocupado su sitio.

Pradas acusa a Rufián de machismo

Cuando le ha tocado a Rufián comenzar su turno de palabra se ha dirigido a Pradas como "esta persona", al señalar que en un programa de 'prime time' sí se atreve a hablar, pero en la comisión no. "Yo le pido incluso que me mienta, lo que no podemos hacer es aguantar que esta persona se siente aquí y nos diga que no, que la culpa es del Gobierno de España porque un abogado le dice que se calle".

Tras estas palabras, Pradas le ha dicho que tiene nombre y le ha pedido que la llame "señora Pradas o Salomé tan solo, pero no soy una persona como usted me está llamando de forma absolutamente machista". Rufián, sorprendido ante esta acusación, le ha pedido perdón y le ha explicado que ha usado "esta persona" para "no tener ningún tipo de connotación". "Pero, vamos, le digo señora Pradas sin ningún tipo de problema", ha añadido.

El trozo de cuerda que le ha dado Rufián que usó una niña el día de la riada

El portavoz de ERC le ha dado un trozo de cuerda a Pradas para ver "si se le enternece un poco el corazón". Según el catalán, se lo iba a haber dado "a su ex jefe, al miserable, al psicópata y al inútil de Mazón" el pasado 17 de noviembre, pero se le olvidó. Ante este hecho, la exconsellera ha interrumpido a Rufián porque no le va a permitir "que me diga que me falta corazón. Le pido que lo retire".

El político ha insistido en que no entiende por qué en la tele sí y aquí no y le ha explicado por qué la cuerda es tan importante: "Es una cuerda que cogía una niña china porque la alerta estaba mal redactada. Su familia se quedó en el bar que regentaban y esa niña china, esa cuerda era lo que le impedía que el agua la arrastrara", ha relatado con dureza el portavoz de ERC.

Esa niña, tal y como ha asegurado, murió a las 21:00 horas el 24 de noviembre, "Seguramente si ustedes, y la incluyo, hubieran hecho su trabajo, si el máximo responsable de ese gobierno hubiera estado donde tenía que estar haciendo lo que tenía que hacer, seguramente esta niña estaría viva", le ha espetado, además de insistirle en que responda a las preguntas.

Rufián ha calificado de "incomprensible" que Pradas se haya acogido a su derecho a no declarar y ella le ha sugerido que lea "las consideraciones" que ha traído para justificar su silencio. Él le ha reiterado que hay dos formas de tomarse la investigación: "Intentar facilitar las cosas, dar información, incluso llegar a mentir, o la segunda opción, la peor", la que ha escogido Pradas.

Cuando esté a punto de entrar en la cárcel será cuando piense que a lo mejor pudo decir y hacer mucho más hoy

Como Pradas se ha mantenido en silencio en todo momento, Rufián ha ido a más y le ha preguntado si de verdad le compensa comerse "este marrón sola". "Lleva un año aguantando y viendo como sus compañeros, sus jefes, el jefe de Gabinete de Mazón miente y sabe perfectamente que este marrón se lo va a comer usted. Un marrón que no le toca", ha manifestado el diputado.

Para Rufián, el día de la dana hubo dos grupos: "negligentes y gente que no supo actuar", y Pradas forma parte del segundo. Por eso le ha pedido que hable, como hizo en Salvados, y ha calificado de "más bestia que lo de Mazón" la decisión de no hablar. El portavoz de ERC ha vaticinado que "cuando esté a punto de entrar en la cárcel", será cuando piense que a lo mejor pudo "decir y hacer mucho más" hoy.

El diputado incluso ha indicado que es "comprensible" que el día de la dana "algunos no estaban preparados para lo que venía" y le ha reiterado que ha escogido "un mal camino" al no declarar, porque ella tiene "muchas cosas a las que agarrarse para salir relativamente indemnes" porque era "la más consciente de cuantos inconscientes e inútiles había ahí".