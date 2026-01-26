El temporal de hielo y nieve afecta más de 80 carreteras: consulta las principales vías afectadas

Los efectos de la borrasca Ingrid siguen siendo evidentes en las carreteras y la Dirección General de Tráfico recomienda a los usuarios que consulten el estado de las vías antes de emprender su viaje.

El temporal de hielo y nieve que ha azotado en los últimos días la península mantiene más de 80 vías afectadas. En concreto la DGT avisa de que son 86 las vías afectadas, aunque sólo tres de la red viaria principal, que son transitables con precaución.

Además de las carreteras cerradas (nivel negro) por resultar intransitables, hay más de 40 vías en las que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, hay restricción de velocidad y prohibición de circular para autobuses y pesados (nivel rojo).

En el caso de las carreteras afectadas en nivel amarillo está restringida la velocidad a 60 km/h y prohibida para vehículos pesados.

Qué carreteras están cerradas

Están cerradas la A-395 (en su tramo superior del km 32.0 al 39.0) y la A-4025 (del km 0.0 al 7.35) , en Sierra Nevada (Granada); la AL-5405, en Benacebada (Almería), entre los km 24.0 y 28.13 , y la TE-68 en Guadalaviar (Teruel) del km 0.0 al 8.75.

En Cataluña, permanece cortada la BV-4031, en Castellar de n'Hug (Barcelona) hasta el km 26.8 , y en la conexión entre Lleida y Huesca la N-230 a la altura de Estet-Aneto (km 138.0 al 148.93) presenta nivel rojo con obligatoriedad de cadenas.

En Extremadura, se encuentran cerradas la CC-224 entre Hervás y Cabezuela del Valle (km 0.0 al 31.3) y la CC-437, en el Pico Villuercas (km 0.0 al 10.6) ; en Galicia, la OU-122, en Casaio (Ourense) hasta el km 26.26 ; y en Asturias, la LN-8, entre Los Pontones y El Quempu, del km 10.0 al 28.0.

Consulta las carreteras afectadas

La DGT está actualizando en su cuenta de X en tiempo real la situación de las carreteras españolas.

También se puede consultar en la web de la DGT y en el mapa del tráfico que ofrece a los usuarios.