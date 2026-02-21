Susto en los Juegos Olímpicos: Kamila Sellier herida por debajo del ojo tras chocar con la cuchilla de otra patinadora

Gran susto en los Juegos Olímpicos de Invierno. La patinadora polaca Kamila Sellier ha tenido que ser operada de urgencia después de que la cuchilla de una patinadora rival le golpeara en la cara, hiriéndola justo debajo del ojo. Todo ha ocurrido en la competición de 1.500 metros en pista, cuando Sellier ha chocado con la estadounidense Kristen Santos-Griswold.

El responsable del equipo, Konrad Niedzwiedzki, ha informado que la operación ha consistido en recomponer el hueso dañado y limpiar toda la herida, ya que al estar en una zona cercana al ojo podría presentar complicaciones. Niedzwiedzki ha añadido que Sellier se someterá a más pruebas para examinar el estado del globo ocular y que no sabe cuándo será dada de alta. Por el momento, las pruebas han confirmado una fractura múltiple del pómulo. Sellier ha podido levantarse de la cama y ha sido visitada por sus padres.

Alcanzan velocidades de 50 kilómetros por hora

Sellier cayó durante la prueba de cuartos de final y, mientras se deslizaba por el hielo en un intento de frenar, se chocó con la patinadora estadounidense Kristen Santos-Griswold, quien involuntariamente la golpeó con la cuchilla de su pie derecho. Las consecuencias podrían haber sido fatales, ya que en este tipo de pruebas las patinadoras alcanzan velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.

La carrera fue detenida al instante y los servicios médicos entraron en la pista a tratarla in situ. Fue retirada en camilla, mientras hacía un gesto con el pulgar para tranquilidad del público asistente, del equipo y de cualquiera que estuviera viendo lo sucedido. En el momento de lo ocurrido, los médicos le dieron puntos para cortar la hemorragia.

La patinadora ensangrentada y retirada en camilla | Reuters

Otras caídas aparatosas en estos Juegos

No es el primer incidente de estas características en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. En la segunda carrera de clasificación para la final de halfpipe de freeski masculino, el favorito para el oro, el neozelandés Finley Melville Ives sufrió una aparatosa caída que obligó a la BBC a cortar la retransmisión.

Yves dio un salto cinco metros por encima de la pendiente que acabó con el deportista por los suelos, porque las piernas no soportaron el impacto al caer. Fue atendido rápidamente sobre la pista y tuvo que ser evacuado en camilla.

Para el recuerdo quedará la caída de Lindsey Vonn, la mejor esquiadora de todos los tiempos. Si bien, se cayó en la final de descenso femenino y tuvo que ser retirada en helicóptero. Durante el descanso se rozó con una de las banderas y salió despedida contra el suelo a una velocidad de vértigo.

Eran sus últimos Juegos Olímpicos, después de volver a la competición en 2024 tras haberse sometido a una operación de rodilla. La atleta, que llegaba con el ligamento cruzado anterior roto, ha tenido que ser operada de la tibia también.