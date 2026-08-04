La sorprendente propuesta de un párroco de Navarra sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Bombardear Rabat si es necesario"

La crisis migratoria en Ceuta ha desatado la indignación entre un gran sector de la población. Más de 72.000 personas han accedido de manera ilegal al país a nado a través de la playa del Tarajal, ubicada en la ciudad autónoma de Ceuta. Además, la entrada masiva de ciudadanos se ha saldado con 88 muertos hasta el momento.

Ante estas cifras, muchos ya han lanzado diversas propuestas para tratar de neutralizar el problema en la frontera española. Sin embargo, una de las ideas más polémicas ha sido presentada por Javier Aizpún, párroco de Huarte y canónigo de la Catedral de Pamplona. En los últimos días, el rector ha compartido una serie de mensajes contra el Gobierno de España y Marruecos. Sin embargo, una de sus últimas declaraciones ha generado polémica.

A través de sus redes sociales, el párroco ha publicado un mensaje donde deja caer la posibilidad de "reconquistar Marruecos", además de sugerir el bombardeo de una de las ciudades potencia del país norteafricano.

"Bombardear Rabat": el polémico mensaje de un párroco navarro

Debido a las diversas imágenes que se han emitido en los últimos días sobre Ceuta, sumado a las cifras oficiales de migrantes que accedieron a España de manera ilegal, el párroco Javier Aizpún emitió a través de X una serie de mensajes muy controversiales.

En ellos, Aizpún carga contra la pasividad del Gobierno, así como propone una solución descabellada para acabar con el problema. "No habrá guerra y tomarán Ceuta sin un solo tiro porque España no quiere defenderse, pero es bien fácil: cuando comience la Marcha Verde sobre Ceuta, como respuesta una Marcha Verde simultánea sobre Gibraltar. Y al primer tiro de los ingleses (que no quepa la más mínima duda de que ellos sí dispararán), abrir fuego masivo contra los invasores de Ceuta y bombardeo de Rabat. Problema zanjado. Y que expliquen por qué Inglaterra puede disparar y defenderse y España no. No faltan soluciones, falta criterio, valor y voluntad", escribía en X.

La reconquista de Marruecos

En otro mensaje retuiteado por el párroco, invocó a Nuestra Señora de África, patrona de Ceuta, para que impulsara una "reconquista de Marruecos y su conversión al cristianismo", haciendo alusión a Isabel la Católica: "Nuestra Señora de África, patrona de Ceuta, impulse la reconquista de Marruecos y su conversión al cristianismo. Lo que la reina Isabel la Católica dejó sin hacer, lo sepamos terminar", se podía leer en el mensaje.

Además, en sus redes se ha podido leer como hacía referencia a teorías conspiranoicas sobre el origen de los migrantes ilegales que entraron en Ceuta. "Parece que el rey Mohamed acaba de indultarlos, estaban todos en la cárcel. El nivel de delincuencia va a ser inenarrable. Primero los incendios, ahora la invasión, nada es casualidad, está todo perfectamente coordinado", aseguraba Javier Aizpún.

Críticas al Felipe VI

Además de arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez y los ciudadanos migrantes, el párroco de Huarte también tuvo tiempo para criticar al rey Felipe VI por su papel durante el asalto a Ceuta. "El Rey está escondido debajo de la mesa. En estos momentos es cuando España se tiene que crecer. Con la ayuda de la Virgen, porque esta es tierra de su propiedad y la tiene que defender como cosa suya que es, no podrán con nosotros. Resistiremos los embates del moro. Venceremos", se podía leer en otro mensaje en X.

Además, el cura se muestra asombrado ante la pasividad del rey. "Lo del rey es alucinante, desaparecido completamente. Yo no sé si es consciente del cabreo del personal con la Corona", concluye.