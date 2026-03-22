Sonsoles Ónega: "Nuestro pasado es tenebroso para las mujeres y hoy nos sigue costando más que a los hombres"

La periodista Sonsoles Ónega ha pasado por los micrófonos de La Rosa de los vientos para hablar de su nueva novela, 'Llevaré tu nombre'. La historia está ambientada en el siglo XIX, una época "muy difícil para las mujeres" a la hora de hablar y expresarse. "Nuestro pasado es tenebroso" para las mujeres, ha dicho la escritora, que considera que a día de hoy "nos sigue costando más que a los hombres".

A pesar de que la Constitución de 1978 resolvió "todos esos problemas de derechos y libertades que hemos tenido a lo largo de la historia", todavía quedan cosas por resolver. "¿Por qué? No lo sé", ha asegurado, aunque prefiere pensar que "no estamos tan mal, viendo el pasado".

Aun así, ha señalado que en esa época había excepciones y dependía de dónde hubieras nacido, tu entorno y su relación con la vocación literaria, como el caso de Emilia Pardo Bazán. Es lo que le pasa a la protagonista de la novela, Mada, a la que su padre le permite leer y escribir, y Gonzalo, el otro hombre que aparece en la historia, continúa permitiéndoselo.

La protagonista tiene características de Sonsoles

"Es rarísimo", ha reconocido, al tiempo que ha insistido en las excepciones de la época. Mada tiene cosas de la propia Sonsoles, como que es "una amante de la palabra". En este sentido, la periodista ha reivindicado el papel de la palabra y la necesidad de devolverle "la verdad a la palabra, la épica, la palabra que no valga lo mismo lo que dices hoy al día siguiente".

También comparte un poco el lugar de procedencia. Sonsoles tiene un vínculo muy fuerte con el norte, especialmente con Galicia, y la protagonista viene de Comillas (Cantabria). Ha explicado que la elección de este lugar fue "un poco casual", ya que le gusta anclar las novelas a algún episodio real. En 1882 visitó Comillas el rey Alfonso XII, lo que le ha servido de percha para el argumento, porque la novela empieza con un crimen que hay que resolver pronto porque llega el rey.

Madrid era una fachada de opulencia y trastero de miserias

Mada se ve obligada a mudarse a Madrid, que era una "fachada de opulencia y trastero de miserias", tal y como pone en el libro. Es la misma sensación que la periodista tuvo cuando escribió su primera novela, 'Calle Habana, esquina Obispo'. "Aquello no era la opulencia de La Habana y en ese Madrid pasa eso", ha comentado, en referencia a que había lugares impecables como la fachada del Congreso y buhardillas en frente que quedaron arrasadas con la llegada de la peste.

"¿Cómo podías tener una fachada impecable en el Congreso de los Diputados y de repente venía una epidemia y arrasaba los edificios de enfrente llenos de buhardillas y de miseria? No digo que hoy no los haya, pero antes era tremendo. No había vacunas, ni sanidad. La gente se moría todo el rato, es una época muy dura y difícil", ha reflexionado.