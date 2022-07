Seis restaurantes españoles se encuentran en la lista de los 50 mejores del mundo: esta es la lista completa

Seis restaurantes españoles han conseguido posicionarse entre los 50 mejores restaurantes del mundo, según la lista de 'The World's 50 Best Restaurants' que se ha publicado este lunes, en una ceremonia que se ha celebrado en la lonja Old Billingsgate de Londres. Un restaurante danés, 'Geranium' del chef Rasmus Kofoed, ha sido galardonado con la primera posición.

Este evento se celebra anualmente y se reúnen los mejores chefs, restauradores, medios de comunicación y gastrónomos más importantes del mundo. España y Estados Unidos son los dos países que encabezaron en 2021 la lista de los países con más restaurantes en la lista de The World's 50 Best Restaurants, con seis locales galardonados cada uno.

¿Cuáles son los restaurantes españoles que han quedado entre los 50 mejores del mundo?

De los españoles, tres se han posicionado entre los diez primeros puestos:

El restaurante 'Disfrutar' de Barcelona, ha quedado tercero.

de Barcelona, ha quedado tercero. 'DiverXo' del chef Dabid Muñoz, cuarto.

del chef Dabid Muñoz, cuarto. El Asador Etxebarri (Vizcaya) de Bittor Arginzoniz, ha alcanzado la sexta posición.

(Vizcaya) de Bittor Arginzoniz, ha alcanzado la sexta posición. En el puesto 16 ha quedado ' Elkano' de Guetaria (Guipúzcoa).

de Guetaria (Guipúzcoa). ' Mugaritz' de Errenteria (Guipúzcoa), en la posición 21

de Errenteria (Guipúzcoa), en la posición 21 Y el restaurante Quique Dacosta con su restaurante Dénia (Alicante), ha quedado en el puesto 42.

Esta es la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo