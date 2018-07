Según un estudio, la mitad de los hogares ha reducido su gasto en la compra

De esta forma se refleja en el informe "Alimentación y sociedad en la España del siglo XXI", elaborado por la Fundación Mapfre y la Universidad CEU San Pablo de Madrid, con el objetivo de conocer el impacto que tienen los estilos de vida en los hábitos de compra y consumo de los españoles.

El estudio, realizado a partir de 2.026 encuestas, revela que la mayoría de los españoles realiza tres comidas principales, fundamentalmente en casa, lo que unido a otros hábitos como hacer la compra, cocinar los alimentos a la plancha y al horno, comer acompañado, sentado y sin prisas e incluso dormir más de siete horas se asocia a menos niveles de obesidad y sobrepeso.

En la presentación del análisis, el coordinador de la investigación, Gregorio Varela, ha indicado que en grandes ciudades como Madrid y Barcelona se encuentra el porcentaje más elevado de personas que comen fuera de casa casi todos los días, principalmente debido a que el horario les impide regresar a su hogar a mediodía.

Varela ha señalado que entre la población menor de 30 años, hay un número creciente de personas que comen y cenan viendo la pantalla de la televisión, del ordenador o del móvil.

La pasta y el arroz son los alimentos que más gustan, mientras que las verduras, las hortalizas, el pescado y la carne son los que menos gustan.

En todas las zonas geográficas, la pasta es el alimento preferido, a excepción de Levante, donde se decantan por el arroz; en las comunidades del noroeste de España, donde se prefiere el pescado, y en el norte, donde se inclinan por las verduras y las hortalizas.

Los hábitos más frecuentes que tienen los españoles cuando hacen la compra son buscar alimentos más saludables (87,7 %), comprobar la fecha de caducidad de los productos (86 %) y comparar los precios (71 %).

Las mujeres preservan en mayor medida los roles domésticos a través de la compra y preparación de los alimentos, ya que lo hacen tres de cada cuatro frente a uno de cada cuatro hombres, de acuerdo con el informe.

Los andaluces son los que mayor porcentaje de renta dedican a la compra de alimentos y comprueban en mayor medida la fecha de caducidad de los productos, mientras que los murcianos son los que menos renta le asignan, leen más el etiquetado y se preocupan más por la salud al realizar la compra.

Los extremeños son los que utilizan más la lista de la compra, buscan promociones de productos, comparan precios y compran alimentos con valor añadido, en tanto que los catalanes escogen en mayor medida productos respetuosos con el medio ambiente.

Los aragoneses y castellano-manchegos buscan los alimentos más saludables cuando hacen la compra y los castellano-leoneses son los que más tiempo le dedican a esta tarea.

Los hogares con menos de cuatro miembros son los que más gastan en la cesta de la compra y los productos frescos se adquieren de forma predominante en los supermercados y el comercio de proximidad.

La mayoría de los encuestados considera que deberían mejorar una serie de hábitos como la regularidad en los horarios de comidas, reducir las cantidades de alimentos que se ingieren o realizar un desayuno más completo.

Varela ha señalado que el estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que asocia el consumo de carnes procesadas y rojas con el riesgo de sufrir cáncer está pendiente de evaluación por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

No obstante, ha recalcado que en España el consumo global de carne está por encima del recomendado (dos veces por semana), si bien ha matizado que la información sobre el consumo de carne en España "no es precisa" debido a que no se establecen diferencias por tipo de carne.