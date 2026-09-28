Sanidad introducirá el aborto farmacológico en Atención Primaria

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento va a impulsar "todos los cambios necesarios" para introducir el aborto farmacológico en la cartera de servicios de Atención Primaria para que las mujeres puedan acceder a este método en su centro de salud.

"Queremos que las mujeres elijan este método cuando sea de acuerdo a su situación y que pueden acceder a él a través de sus centros de salud con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", ha enfatizado en el acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso' que ha inaugurado junto con la titular de Igualdad, Ana Redondo.

Para ello, Sanidad modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios e iniciará los trámites para cambiar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados para interrumpir voluntariamente el embarazo, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.