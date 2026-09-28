ABORTO

Sanidad introducirá el aborto farmacológico en Atención Primaria

La ministra anuncia que Sanidad impulsará los cambios "necesarios" para que las mujeres puedan acceder al aborto farmacológico en Atención Primaria.

ondacero.es | EFE

Madrid |

La ministra de Sanidad, Mónica García.
La ministra de Sanidad, Mónica García. | EFE/ Borja Sanchez-trillo

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento va a impulsar "todos los cambios necesarios" para introducir el aborto farmacológico en la cartera de servicios de Atención Primaria para que las mujeres puedan acceder a este método en su centro de salud.

"Queremos que las mujeres elijan este método cuando sea de acuerdo a su situación y que pueden acceder a él a través de sus centros de salud con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", ha enfatizado en el acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso' que ha inaugurado junto con la titular de Igualdad, Ana Redondo.

Para ello, Sanidad modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios e iniciará los trámites para cambiar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados para interrumpir voluntariamente el embarazo, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.

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