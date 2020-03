Sanidad, preocupada por el incremento de casos de coronavirus en España: un 24% en menos de un día

Fernando Simón ha hecho el resumen global de datos sobre el coronavirus y ha destacado que en China el virus evoluciona favorablemente. "La evolución del virus en China es la mejor noticia a nivel global".

Ha asegurado que en España no existe ningún motivo para cambiar de escenario, porque no hay transmisión comunitaria generalizada.

Confirma que hasta el momento hay 365 casos confirmados, 82 nuevos, y destaca que 9 de los confirmados siguen en la UCI. Ha lamentado también la cifra de muertos por coronavirus en nuestro país, que en este momento asciende a cinco.

Sobre el aumento de casos respecto a la última actualización de ayer, Fernando Simón ha asegurado que les preocupa, aunque no ha aumentado el riesgo de transmisión comunitaria o el foco de casos no conocidos o sin vínculo. Ha asegurado que hay 12 casos en los que no tienen identificado el vínculo y que el 93 % de los caso identificados en España están relacionados a casos importados.

También ha apuntado que España es el tercer país de Europa -al margen de Italia- en número de casos.

Sobre el cierre de un centro de día en Valdemoro (Madrid), donde se han detectado 16 casos de coronavirus, dice que es una medida correcta porque Salud Pública toma las medidas adecuadas para cada caso.

