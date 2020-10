La Comunidad de Madrid notificó este lunes un total de 162 contagios en las últimas 24 horas frente a los 1.005 que del viernes.

El director del CCAES, Fernando Simón, atribuyó esta bajada al retraso en las notificaciones, algo "normal" cuando hay un incremento de la incidencia acumulada debido a la "presión sobre las personas" que deben hacer las notificaciones.

También comentó que puede haber influido el hecho de que Madrid ha comenzado a utilizar los test antígenos que anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso en lugar de las pruebas PCR: "Al no estar bien adaptado el sistema de vigilancia, no están llegando todos los datos con los resultados".

"Lo ideal y lo que ojalá sea así es que haya un descenso en la incidencia acumulada real y que no sea un artefacto de notificación", añadió en la rueda de prensa celebrada tras la reunión Comité de seguimiento del coronavirus.

No obstante, Simón dijo que con los datos que tenían en ese momento, no podían estar seguros de que la ciudad de Madrid fuera mejor o peor: "Ahora mismo Madrid no está en una situación en la que pueda plantearse como una favorable. La incidencia tampoco lo será si la bajamos de 500 por cada 100.000 habitantes, sino cuando esté cercana a los 50 casos por cada 100.000 habitantes".

La Comunidad dice que dudar de los datos "cuestiona al personal sanitario"

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha reprochado al Gobierno que se cuestionen los datos reportados por la región al entender que de esta manera se cuestiona al "personal sanitario".

El consejero de Justicia, Enrique López, ha censurado que se pusieran en duda las cifras y ha dicho esto es fruto de que la situación "está mejorando". Afirma que los datos los aporta el personal sanitario y subraya que se está produciendo una bajada de la presión hospitalaria "absolutamente acreditada".

"No es bueno poner en cuestión los datos. Lo hacen quienes nos dijeron que había un comité de expertos que les aconsejaba para el cambio de fase y luego descubrimos que no existía. Y lo dicen quienes desaconsejaron el uso de mascarillas y luego se tuvo que imponer", asegura.

La cuarta reunión del Grupo Covid-19 analizará la situación

El Grupo Covid-19 se reunirá este martes por la tarde, en el que será su cuarto encuentro, para abordar este asunto de las cifras con los responsables del sistema de notificación de la Comunidad de Madrid con la confianza de "aclarar la situación en breve".

El ministro Salvador Illa dijo ayer que el grupo hablaría de gestión y aspectos más concretos, como el número de rastreadores, medidas en Atención Primaria y los esfuerzos que se realizan para comprobar que se respetan las cuarentenas.

Este encuentro tendrá lugar después de la entrada en vigor el pasado viernes de las medidas de restricción en diez municipios madrileños decretadas por Sanidad y que la Comunidad acató aunque recurrió ante la Audiencia Nacional. El tribunal rechazó las medidas cautelarísimas que pidió un abogado a la espera de resolver este recurso.

La creación del Grupo Covid-19 fue un acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el encuentro que mantuvieron el pasado 21 de septiembre para coordinar estrategias contra el coronavirus.

Está integrado por el propio Illa, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; el vicepresidente y portavoz de la Comunidad, Ignacio Aguado; y el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.

