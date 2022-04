Sanidad contabiliza ya ocho casos de la hepatitis infantil aguda de origen desconocido: qué es y cuáles son sus síntomas

El Ministerio de Sanidad ha informado hoy de que se han detectado en cinco comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, 8 casos ya confirmados de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, y sobre los que se está investigando, así como otros 5 que han sido clasificados como "probables".

Los primeros casos se notificaron en Reino Unido

El informe sobre alertas del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) indica que se trata de casos confirmados entre el 1 de enero y el 22 de abril entre niños y jóvenes de 0 a 16 años.

El 5 de abril Reino Unido notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 10 casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños menores de 10 años previamente sanos, en edades oscilaron entre los 11 meses y los cinco años, por lo que las autoridades pusieron en marcha una investigación que ha arrojado un total, hasta el momento, de más de 70 casos.

Detectados en cinco comunidades

El CAES explica en el informe que los 8 casos confirmados en España -detectados en Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón y Cataluña- son de 3 niños y 5 niñas de edades comprendidas entre los 18 meses y 7 años, que iniciaron síntomas entre el 2 de enero y el 24 de marzo.

Los menores no están relacionados entre ellos, y solo uno tiene antecedente de viaje a Reino Unido, en donde se ha detectado más casos de hepatitis aguda. "La evolución ha sido favorable, excepto en un caso que ha requerido trasplante hepático. Dos de ellos podrían tener otra causa que justificara el cuadro clínico", añade. Los 5 casos catalogados como probables se han dado en niños con edades entre los 12 y 16 años.

El informe del CAES agrega que la insuficiencia hepática no filiada en niños en España, de acuerdo a los datos disponibles entre 2016 y 2020, "oscilaría entre los 4 y 10 casos al año". "Si se añaden otras categorías diagnósticas relacionadas se alcanzarían los 88-138 casos al año", concluye.

Qué es la hepatitis y causas en niños

La hepatitis produce la inflamación del hígado, pudiendo llegar a un caso extremo en el que el órgano no pueda realizar sus funciones vitales. Es el caso de uno de los afectados en España, que ha necesitado trasplante hepático, aunque evoluciona de manera favorable. Desde la depuración de sustancias que entran al organismo hasta la forma de procesar los nutrientes que tomamos. Son algunas de las funciones vitales del hígado, que pueden verse afectadas debido a la hepatitis.

Se trata de una enfermedad que viene de la infección por virus: se encuentran los de la hepatitis A, B, C, D y E, que son los principales que causan dicha inflamación del hígado. Esta hepatitis severa en niños no tiene origen conocido por los expertos, aunque los análisis sugieren que no proviene de una infección por los virus de la hepatitis A, B, C, D y E.

Síntomas de la hepatitis infantil

Estos son los síntomas asociadas a la hepatitis infantil de origen desconocido: