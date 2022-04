Hepatitis infantil: El epidemiólogo Quique Bassat habla del fututo de la enfermedad

LEER MÁS La advertencia del inmunólogo Alfredo Corell a las personas que tuvieron Covid en enero

Quique Bassat, epidemiólogo, se ha pronunciado en La Sexta sobre el brote de hepatitis infantil que ha tenido mayor incidencia en Reino Unido pero del que también han llegado casos a España: "Es una cosa muy menor. En Reino Unido ha habido un brote grande con unos 70 casos y alguno de ellos ha requerido un trasplante hepático. En nuestro país apenas ha habido unos pocos casos y uno también ha requerido un trasplante hepático", explica el experto.

Cree que en estos momentos, la población general no debe preocuparse pero los clínicos ya están avisados para seguir su evolución: "No sabemos la causa pero por los números pequeños, estamos avisados los clínicos pero no debe preocupar a la población general".

La hepatitis produce la inflamación del hígado, pudiendo llegar a un caso extremo en el que el órgano no pueda realizar sus funciones vitales. Es el caso de uno de los afectados en España, que ha necesitado trasplante hepático, aunque evoluciona de manera favorable. Desde la depuración de sustancias que entran al organismo hasta la forma de procesar los nutrientes que tomamos. Son algunas de las funciones vitales del hígado, que pueden verse afectadas debido a la hepatitis.

Se trata de una enfermedad que viene de la infección por virus: se encuentran los de la hepatitis A, B, C, D y E, que son los principales que causan dicha inflamación del hígado. Esta hepatitis severa en niños no tiene origen conocido por los expertos, aunque los análisis sugieren que no proviene de una infección por los virus de la hepatitis A, B, C, D y E.

Síntomas de la hepatitis infantil

Estos son los síntomas asociadas a la hepatitis infantil de origen desconocido:

Dolor abdominal

Vómitos

Ictericia (color más amarillo de la piel)

Picor en la piel

Consejos de Sanidad para prevenir la infección

Para prevenir la infección, desde Sanidad aconsejan mantener una correcta higiene de manos, así como el taparse al toser y utilizar pañuelos desechables. Asimismo, las autoridades recomiendan acudir al pediatra en caso de que un menor comience con síntomas que se agravan en pocos días.