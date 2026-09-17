El saludo especial de Carlos Alsina a Valencia: "El diluvio de anoche ha removido los recuerdos más amargos"

Hay recuerdos que se mantienen en nuestra memoria y solo salen en momentos determinados. Anoche, Valencia vio como dos años después parecía repetirse la misma historia. Las lluvias torrenciales, las inundaciones, el EsAlert. Sensaciones que provocaron que más de uno viviera unas horas agónicas como aquel trágico 29 de octubre de 2024 con hasta 227 fallecidos.

El Mediterráneo está siendo sacudido por tormentas y trombas de agua que han vuelto a meter "el miedo en el cuerpo" a los habitantes de la 'zona cero' de la DANA.

La zona de La Huerta Norte y Sur, Torrent, Paiporta, Aldaia revivieron su peor pesadilla con hasta 100 litros por metro cuadrado, con intensidades "espectaculares", rayos y vientos de 100 kilómetros por hora. También Cataluña sufrió la alta cantidad de agua que cayó del cielo, lamentando el fallecimiento de un hombre de 50 años arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf.

Hoy ha sido la Región de Murcia la que ha tomado precauciones, acordando el cierre este jueves de los espacios municipales ubicados en las pedanías del Campo de Murcia ante el aviso naranja emitido por la AEMET. La alerta naranja se mantiene activa también en Baleares, donde el Govern ha pedido "prudencia" y "precaución" a la población.

El pequeño gesto de Carlos Alsina

Carlos Alsina, presentador del magacín de Más de uno, ha querido recordar aquellos trágicos momentos que se vivieron en la Comunidad Valenciana en el año 2024. Antes de su ya habitual Sueño de Alsina, el periodista ha querido enviar un saludo a los oyentes de la región y de esta forma mostrar su cariño al pueblo valenciano.

"Permítanme mandar un saludo a nuestros oyentes de Valencia, que están digiriendo los momentos de este diluvio de anoche que ha removido algunos de los recuerdos más amargos de hace dos años", declaraba Alsina.

El conductor del programa ha destacado "la cantidad de agua que ha caído y la cantidad de incidencias que ha provocado y de las que todavía está Valencia recuperándose". De hecho, ha finalizado este pequeño gesto insistiendo en que si la gente de Valencia quiere contar como están, "aquí estamos también".