Rubén Amón sufre un accidente de moto y agradece la atención de los servicios de emergencia: "Una maquinaria prodigiosa que solemos dar por sentada"

El periodista Rubén Amón ha sufrido un accidente de moto del que afortunadamente ha salido sin heridas de gravedad, pero con quemaduras, abrasiones y varios puntos de sutura.

Él mismo ha contado lo que le ha pasado en un artículo que ha publicado en El Confidencial y que ha titulado 'Vivo para contarlo: elogio de la custodia humana', en el que reconoce sus dudas sobre la pertinencia de "convertir un percance propio en materia de titular", pero ha preferido hacerlo para "servir de altavoz" de la eficacia de la Policía Municipal y los sanitarios por los que ha sido atendido.

Relata Amón que tras perder el control de su moto y quedar tendido en el asfalto de la A-2, dos mujeres no dudaron en parar para "socorrer a un desconocido tendido en la mediana". A ellas las denomina como la "primera cadena de custodia humana" que fue seguida por la Policía Municipal, a los que atribuye "una sensibilidad y una templanza capaces de calmar el temblor de quien aún no sabe muy bien qué parte de su cuerpo sigue entera".

De la actuación del SAMUR resalta que "los enfermeros no solo aplicaron la técnica y el protocolo con la celeridad que exige el trauma; añadieron una capa de cariño y humanidad que actúa como el mejor de los analgésicos".

El viaje, continúa Amón su relato, culminó en el Hospital Universitario de la Princesa donde "una abrumadora masa de profesionales trabajó al unísono para responder al código estricto del deber y humanidad que se aplica por igual a cada ciudadano".

Finalmente, Rubén Amón reconoce que con estas palabras quiere "saldar una deuda de gratitud" con todos estos profesionales que con su efectividad han constatado lo que para él ya es una "certeza reconfortante", que "en esta ciudad, cuando caes al abismo , hay un sistema impecable preparado para recogerte en el aire".

"Está afectado"

Rubén Amón no sólo colabora en Más de uno y presenta el programa La Cultureta Gran Reserva en Onda Cero sino también interviene en distintos programas de Antena 3 como El Hormiguero o Espejo Público. Precisamente, en este programa, su amigo y también periodista José Peláez ha contado cómo le había dejado horas antes en coche en Madrid y cómo ha sido un milagro que haya superado el accidente sin heridas graves gracias a la labor de los servicios públicos.

Cuenta que ha hablado con él y que está "afectado", pero que Rubén en una persona sensata y afrontará esta situación "con sensatez y prudencia".