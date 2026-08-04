Rosalía se disculpa en su primer concierto en Argentina tras su polémica publicación en la final del Mundial: "Tremenda cagada"

Rosalía ha pedido perdón a sus fans argentinos en su primer concierto en Buenos Aires. La cantante española había sido duramente criticada después de compartir en sus redes sociales un vídeo publicado por Mia Khalifa en el que aparecía celebrando la victoria de España en la final del Mundial con la canción 'La Perla' de fondo.

La publicación iba acompañada de la frase "cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas", una frase que sentó mal a los argentinos, que iniciaron através de las redes sociales hasta una campaña para cancelarla. Así las cosas, los conciertos de la artista se presentaban con incertidumbre.

En el primero de sus shows, Rosalía no ha dudado en disculparse por ello. Según la cantante nunca fue su "intención" y ha asegurado que le sabe "fatal" todo lo que ha ocurrido."Madre mía, qué lío el otro día. Yo ahí 'scrolleando' sin mirármelo mucho y rápido le doy un 'reposteo' ahí... Tremenda cagada, tú".

'Pienso en tu mirá'. la primera canción que cantó en Argentina en 2019

Tras estas disculpas, la cantante ha recordado su primer concierto en Argentina, en 2019, cuando presentó el disco 'El Mal Querer'. "Eran los inicios de mi carrera. Y fue aquí, en el Lollapalooza", ha empezado diciendo la cantante. Rosalía ha asegurado que "nunca" olvidará la sensación de escuchar a toda la multitud cantando.

"¿Cómo yo podría tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un hogar como este?", ha reflexionado tras cantar 'Pienso en tu mirá', la canción con la que inauguró aquel concierto hace ya siete años.

Aitana o Dua Lipa, también canceladas por los argentinos

Rosalía no es la única que ha sido 'cancelada' por los argentinos tras la final del Mundial. Aitana, muy activa durante todo el Mundial apoyando a la Selección, ha recibido los mismos mensajes de odio en redes sociales. Cabe destacar, además, que su canción 'Superestrella' era la que sonaba en cada victoria de La Roja y no fue menos en la final.

Dua Lipa, Troye Sivan, Halsey o Zara Larsson también han sido objeto de cancelación por parte de Argentina. Todos ellos han mostrado su apoyo a España o su animadversión hacia Argentina y sus fans no se lo han tomado especialmente bien. En algunos casos, como en el Halsey o Zara también ha pesado su posición de apoyo a Palestina y su defensa de la actuación de España en este caso.