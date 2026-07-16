Roberto Brasero explica en Onda Cero por qué los eclipses se acabarán algún día: "La Luna se va alejando de la Tierra"

Roberto Brasero ha sido el último invitado de la sección de humor de Más de uno. El reconocido meteorólogo ha conversado con Goyo Jiménez, Paula Púa, Agustín Jiménez, Begoña Gómez de la Fuente y Carlos Alsina sobre el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, tomando como punto de partida su nuevo libro, 'Eclipse, una coincidencia cósmica'.

Durante la entrevista, Brasero ha insistido en la importancia de observar el eclipse de forma segura. Ha explicado que es imprescindible utilizar gafas homologadas y que en ningún caso debe mirarse el Sol "a pelo", porque "siempre corres un riesgo". También ha mencionado otros métodos de observación indirecta, como proyectar la imagen con una espumadera o contemplar el fenómeno a través de las sombras que proyectan las hojas de los árboles, aunque ha reconocido que son alternativas menos precisas.

La totalidad será a las 20:30

El meteorólogo ha detallado que el eclipse comenzará a las 19:30 horas y alcanzará la fase de totalidad a las 20:30. Esa totalidad durará entre 20 segundos y 1 minuto y 45 segundos, según el lugar desde el que se observe. "En ese momento es el único en el que puedes quitarte las gafas", ha explicado. Durante esos segundos podrá verse la corona solar, el cielo se oscurecerá como si fuera de noche, descenderá la temperatura y algunos animales nocturnos llegarán incluso a despertarse.

El fin de los eclipses

Brasero también ha explicado que su libro se divide en tres grandes bloques: astronomía, historia y actualidad. En la parte científica responde a una de las preguntas más habituales: cómo es posible que la Luna, siendo mucho más pequeña que el Sol, pueda llegar a ocultarlo por completo, una "coincidencia cósmica" que da título a la obra. Esta coincidencia sin embargo no es infinita, tal y como ha explicado el meteorólogo, que ha afirmado que los eclipses totales no existirán para siempre, ya que la Luna se aleja de la Tierra unos 3,8 centímetros cada año.

También ha diferenciado un eclipse anular, en el que la Luna no llega a cubrir por completo el Sol y deja visible un anillo de luz, de los eclipses totales, como el del próximo 12 de agosto y el previsto para el año siguiente, ambos visibles desde España. De hecho desde nuestro país se observarán tres eclipses durante tres años seguidos, 2026, 2027 y 2028.

Roberto Brasero, Goyo Jiménez y Agustín Jiménez | Onda Cero

Además, en el libro recuerda que los eclipses del siglo XX impulsaron la inversión en astronomía en España, un ámbito que hasta entonces había recibido escasa atención. También repaso algunos episodios históricos, como el sistema desarrollado por los babilonios para predecir eclipses o el famoso episodio en el que Cristóbal Colón aprovechó el conocimiento de un eclipse lunar para ganarse el favor de los indígenas del Caribe.

Brasero también ha recordado sus comienzos en Onda Cero y Antena 3, donde lleva informando del tiempo desde 2005. De aquella etapa ha destacado especialmente sus primeros pasos junto a Carlos Alsina: "Lo recuerdo con mucho cariño, esa fase en La Brújula con Alsina".