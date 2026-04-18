El rey Felipe VI felicitó en una carta privada a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

Felipe VI felicitó a la opositora venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, en una carta privada cuando se le concedió este galardón el pasado mes de octubre, según han confirmado este viernes fuentes del Palacio de la Zarzuela.

Maria Corina Machado se encuentra de visita a España, donde se ha reunido con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, además de con la comunidad venezolana residente en el país.

El rey envió una carta privada a Machado donde la felicitó por la concesión del premio Nobel y se reunió posteriormente con la líder opositora el pasado mes de marzo en Chile, país al que viajaron ambos para asistir a la ceremonia en la que José Antonio Kast asumió oficialmente la presidencia de la República de Chile.

Machado agradeció en esa ocasión en redes sociales al monarca español "su solidaridad con nuestro país y sus ciudadanos".

Tras la concesión del Premio Nobel de la Paz, el PP criticó al Gobierno y al PSOE al considerar que habían recibido la noticia con un "silencio atronador".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes desde Barcelona que estaría "encantado" de poder reunirse con la opositora venezolana y premio nobel de la paz, pero, según ha explicado, "ella ha considerado que no era oportuno" celebrar ese encuentro.

María Corina Machado ya avanzó el pasado miércoles que no se iba a reunir con Sánchez durante su visita a España esta semana porque ese encuentro "en este momento no conviene".