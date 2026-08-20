La rave ilegal de La Granja llega a su fin tras reunir a 3.000 personas y más de 1.000 vehículos

Se acabó la fiesta. La Guardia Civil ha dado por finalizado el dispositivo de desalojo de la fiesta ilegal que se ha venido desarrollando en el paraje cacereño de La Granja. Esta pequeña localidad de apenas 313 habitantes se vio desbordada de la noche a la mañana con la llegada de más de 3.000 personas y cerca de 1.000 vehículos. Hoy, una semana después del comienzo de la rave, los vecinos podrán descansar tranquilos.

Así, a las 12.00 horas de este jueves, día 20, comenzaba el dispositivo de desalojo por parte de la Guardia Civil, que ha explicado que se desarrolló sin incidencias, desalojando alrededor de 80 vehículos.

Una concentración multitudinaria alrededor de la piscina natural

Los vecinos de La Granja han visto cómo su tranquilidad habitual se veía perturbada desde la noche del pasado jueves 13 de agosto hasta este mediodía. Una semana que los habitantes de este pequeño pueblo catalogan de "un no parar constante".

La fiesta se originó en un paraje del término municipal ubicado en las inmediaciones de la conocida piscina natural, ocupada por cientos de vehículos y miles de personas, procedentes de distintos países de Europa como Francia o Alemania, para celebrar una fiesta que no contaba con autorización previa.

Según han descrito varios vecinos de la zona, "las matrículas eran casi todas extranjeras, de gente llegada de Francia y Alemania, aunque también suponemos que habrá españoles. Había gente que se estaba bañando desnuda en la piscina natural".

Finalmente, todos los asistentes han acabado siendo desalojados, aunque la gran mayoría ya había abandonado la localidad dos días antes.