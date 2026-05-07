Ratios, reconocimiento y mejora de condiciones: qué reclaman las educadoras infantiles de toda España que están en huelga

Las Federaciones de Enseñanza y de Servicios a la Ciudadanía de CCOO han convocado una huelga general de 24 horas este jueves en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), que afectará a centros públicos y privados de toda España.

La jornada de paro se realiza en todo el territorio y en Madrid habrá dos concentraciones: a las 12 horas frente a la patronal (Ferraz, 85) y a las 18 horas en la Puerta del Sol. Además, CCOO impulsa concentraciones en diversas ciudades este jueves tejiendo un proceso de movilización que culminará con una marcha estatal en Madrid el 23 de mayo.

Las peticiones de las educadoras infantiles que han llevado a la huelga

"Denunciamos la situación crítica que atraviesa el sector, que atiende a más de 468.000 niñas y niños, marcada por la falta de inversión pública y unas condiciones laborales que han ido deteriorándose con el tiempo", argumentó el sindicato.

Entre las principales reivindicaciones que plantea la organización destacan las siguientes:

Reducción de ratios .

. El reconocimiento del carácter educativo de la etapa.

del carácter educativo de la etapa. La implantación de la pareja educativa .

. El refuerzo de apoyos para alumnado con necesidades educativas .

. La mejora de las condiciones laborales, especialmente en los centros de titularidad privada o gestión indirecta.

"Desde CCOO subrayamos que la mejora de las condiciones laborales debe abordarse a través de la negociación colectiva y reafirmamos nuestro compromiso con un marco laboral digno para el conjunto del sector", concluyeron las federaciones en su convocatoria de movilizaciones.

La carta de Educación al Gobierno de Ayuso sobre los ratios de 0 a 3 años

El secretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Abelardo de la Rosa Díaz, remitió una carta a la consejera madrileña Mercedes Zarzalejo Carbajo en la que le insiste en que el Gobierno de la región, presidido por Isabel Díaz Ayuso, puede bajar las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, de 0 a 3 años.

"La Comunidad de Madrid ha regulado y puede regular en el ámbito de su competencia las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, como lo ha hecho hasta ahora y, por tanto, puede establecer, si así lo considera, ratios más reducidas que las actualmente establecidas por esa Comunidad en su propia normativa", explica la misiva.

Así, el secretario de Estado subraya que la propia normativa de la Comunidad de Madrid se declara competente para fijar los requisitos mínimos de los centros de 0 a 3 años. De hecho, recuerda que esta posibilidad ya fue utilizada por la Comunidad de Madrid con la aprobación del Decreto 18/2008 por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil. Aun así, el Gobierno ha asegurado que "se ha trabajado y se continúa trabajando para la dignificación y la mejora de estas enseñanzas".

El pasado 20 de abril, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid exigía a Tolón, que "asuma las competencias que desde 2020 le atribuye" la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y regulase la rebaja de ratios de alumnos en el primer ciclo de Educación Infantil, dado "el evidente alcance nacional del problema".

En una misiva, Zarzalejo solicitaba al Ministerio de Educación convocar en la "mayor brevedad posible" la Conferencia Sectorial de Educación para abordar las reivindicaciones del primer ciclo de la Educación Infantil, junto a las comunidades autónomas y "garantizar" una financiación estructural por parte de la Administración General del Estado.

Esta reivindicación tuvo lugar en la tercera semana de huelga indefinida de las escuelas infantiles de la región. Precisamente, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles reclamó a la consejera de Educación "escuchar el clamor social" y mantener una reunión para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de gestión directa e indirecta.