"Quiero más a mi perro que a muchas personas": por qué el amor por las mascotas es similar al de la pareja

Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Sichuan (China) ha descubierto que el amor de una persona hacia su mascota puede ser similar al que siente hacia su pareja. Esto es porque a la hora de interactuar con perros o gatos se activan en el cerebro unas redes neuronales relacionadas con el apego, la recompensa y la empatía.

La psicóloga y colaboradora de la Fundación Affinity, Loreto Sánchez, ha contado en una entrevista con EFE que la clave está en que los animales "no juzgan y ofrecen compañía incondicional". En el caso de los perros, hay "escucha activa" y miran a sus dueños de manera "amable y compasiva", lo que permite a la persona mostrarse "sin barreras".

Esto no ocurre con los seres humanos, con los que sí suele haber juicio. Por eso, los investigadores se han enfocado sobre todo en la mirada de los animales, porque mirarse a los ojos es "una de las señales más potentes de intimidad, confianza y conexión emocional", según Sánchez. Este simple gesto, añade la psicóloga, aumenta los niveles de oxitocina y una respuesta hormonal en ambos que genera "un bucle afectivo" por el que ambos conectan "de forma emocional y física".

La presencia de un animal ayuda a regular "el estado emocional"

En este sentido, el cuerpo entra "en un estado de relajación" y la mera presencia del animal al lado "ayuda a regular el estado emocional". Según la doctora, los seres humanos pueden entrar "en sintonía" con la respiración de los perros y así "estar más tranquilos".

Por todo ello, hay personas que llegan a establecer "vínculos amorosos" con los animales "similares" a los que establecen con otras personas, ha declarado la psicóloga. "Es un vínculo emocional profundo, con un significado comparable al de otros vínculos importantes", ha puntualizado.

Hay que puntualizar que "no es una relación de iguales"

También hay que tener en cuenta que, aunque los animales no esperan nada a cambio, según los investigadores, además de la manutención, esto no significa que haya que depositar en ellos "responsabilidades que no les corresponden", a nivel afectivo, ha advertido la psicóloga.

"No es una relación de iguales", ha continuado, así que "no pueden responsabilizarse de sí mismas". "Las mascotas son seres vulnerables que merecen respeto", ha concluido la doctora.

Más mascotas que niños, según las últimas estadísticas

Se estima que en España hay más de 30 millones de mascotas, según los datos publicados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (Anfaac), frente a los 1.345.783 niños de entre 0 y 3 años registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en abril de 2025 y los 6.974.590 niños menores de 14 años.

En concreto, hay 9,3 millones de perros, 5,8 millones de gatos, 7,9 millones de animales de acuario, 5 millones de aves y 1,5 millones de reptiles y pequeños mamíferos. Además, según los datos de la Federación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas (FEIDAF), el número de perros ha aumentado un 39% en los últimos cuatro años.

Esto es por muchos motivos, pero sobre todo por el dinero. Criar a un hijo es notablemente más caro que tener una mascota y, para paliar la soledad y tener compañía, muchas personas optan por tener animales, ya que no pueden permitirse en estos momentos criar a un hijo.