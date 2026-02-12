Quién es Vladyslav Heraskevych, el atleta ucraniano expulsado de los JJOO por llevar fotografías de compatriotas muertos en guerra en su casco

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno que están celebrando en Milán-Cortina al ucraniano Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país, por no renunciar a usar el casco con 24 fotografías de deportistas asesinados por Rusia.

Heraskevych, de 26 años de edad, compite en skeleton. Previamente, en los Juegos Olímpicos de Pieonchang 2018 quedó en duodécima posición, mientras que en los Juegos de 2022 celebrados en Pekín acabó en la posición 18. El atleta siempre ha tenido una opinión firme con respecto a la invasión de Rusia sobre Ucrania e intentó alistarse en el Ejército de Kiev, pero fue rechazado porque no tenía experiencia.

Su uso viola el artículo 50.2 de la Carta Olímpica

El deportista ha compartido una foto suya con el caso acompañada de un mensaje en su perfil de X en el que afirma que la expulsión es "el precio de la dignidad". Previamente, el COI le había advertido de que el casco violaba la regla 50.2 de la Carta Olímpica, que habla sobre la prohibición de realizar cualquier manifestación política, religiosa o racial durante los Juegos, pero el atleta ignoró el aviso por segundo día consecutivo.

La primera vez que Heraskevych ignoró la prohibición fue el martes, cuando realizó los primeros entrenamientos. En una rueda de prensa posterior afirmó que iba a seguir usándolo, también durante las pruebas. Así las cosas, este jueves ha vuelto a llevarlo durante los entrenamientos y el COI ha decidido expulsarle.

El atleta Vladyslav Heraskevych enseña el casco | REUTERS

"Tengo la sensación de que el COI está traicionando a esos atletas que formaron parte del movimiento olímpico al no ser homenajeados", ha denunciado el atleta, al tiempo que se ha quejado porque sí se permite el uso de banderas rusas. "Para el COI esto no supone ninguna violación", ha lamentado.

Antes de conocer su expulsión, publicó un vídeo en el que exigía tres cosas para poner fin al conflicto

El atleta, antes de conocer su expulsión, había publicado un vídeo en sus redes sociales en el que denunciaba que "el casco de la memoria" no viola ninguna regla. A su juicio, ha sido el COI quien ha creado el conflicto por "su interpretación del reglamento", considerada "discriminatoria" por muchos. Además, ha lamentado que aunque ha podido hablar "abiertamente" sobre los atletas ucranianos muertos, el propio escándalo supone una distracción de las competiciones.

Por eso, proponía "poner fin" a lo sucedido siempre y cuando el COI cumpliera estas tres exigencias: levantar la prohibición del uso del Casco de la Memoria; disculpas por la presión que ha recibido y proporcionar generaciones de energía a las instalaciones deportivas ucranianas que son bombardeadas a diario. "Espero una respuesta antes de que empiece la competición de skeleton", concluía el vídeo.

Los atletas que aparecen en el casco

En el casco usado por Heraskevych aparecen las fotografías de 24 atletas de los 600 que han muerto durante la invasión de Rusia a Ucrania. Entre ellos la del patinador artístico Dmytro Sharpar, de 25 años, y al jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23 años. "Para mí, el sacrificio de las personas representadas en el casco significa más que cualquier medalla. (...) El simple respeto hacia ellos es lo que quiero darles", ha argumentado.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, se había reunido previamente con el atleta para intentar convencerle de que no usara el casco, pero no ha aceptado "ningún tipo de compromiso" y por eso han decidido expulsarle. Según la entidad, han tratado de buscar juntos "la manera más respetuosa de recordar a sus compañeros", porque "la esencia del caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo".

Zelenski muestra su apoyo y denuncia que la decisión del COI no respeta los principios del olimpismo

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha manifestado su apoyo hacia el atleta en una publicación en su perfil de X en la que ha cargado contra el COI por "hacerle el juego a los agresores", ya que la decisión de expulsar a Heraskevych no refleja los principios del olimpismo.

El líder ucraniano ha agradecido al deportista "su postura clara" y ha aseverado que "no se ha roto ninguna regla", porque el casco solo representa "el honor y el recuerdo y es un recordatorio de la agresión rusa". "Es Rusia la que viola constantemente los principios olímpicos, utilizando el período de los Juegos Olímpicos para librar guerras", ha añadido, al mismo tiempo que ha recordado que 660 atletas y entrenadores han sido asesinados.