Qué se sabe de la desaparición de Jimmy Gracey en Barcelona: se ha encontrado su cartera flotando en el mar

La desaparición en Barcelona de Jimmy Gracey, un joven estadounidense de 20 años, mantiene en alerta a las autoridades. Tras salir de fiesta a una conocida discoteca de la ciudad condal, se separó de sus amigos y se encuentra en paradero desconocido hasta el momento.

Durante el día de ayer se encontró su cartera flotando en el mar, lo que ha hecho que los Mossos d’Esquadra centren gran parte de la búsqueda en el litoral barcelonés. Grupos de buceo, helicópteros y unidades marítimas están investigando con rigor el área próxima a la playa del Somorrostro y al puerto.

La última vez que fue visto llevaba una camiseta blanca, unos pantalones oscuros y una cadena dorada.

¿Dónde fue visto por última vez?

Jimmy Gracey, natural de Chicago, Illinois, viajó hasta Barcelona para reencontrarse con unos amigos. Decidieron salir de fiesta a la discoteca Shoko, en la Vila Olímpica, lugar donde fue visto por última vez. El joven no regresó al alojamiento Airbnb que tenía alquilado en Ronda de Sant Pere, lo que alertó a un amigo suyo, que procedió a poner la denuncia de desaparición en comisaría.

Desde el momento en el que desapareció, su familia se puso en contacto con las autoridades para ayudar en todo lo posible. "Jimmy es un hijo y hermano amable, responsable y entregado. Es completamente inusual que no se comunique con su familia y amigos", han declarado en un comunicado emitido por la familia.

Además de la cartera, también se ha localizado el teléfono móvil de Gracey, aunque en circunstancias que aún están bajo investigación. Las autoridades mantienen que la aparición del móvil aún no ha aclarado el caso de forma concluyente y sigue sin saberse qué ocurrió exactamente tras su salida del local nocturno.

Gracey, según cuentan sus familiares, tiene un vuelo programado para el sábado de regreso a Estados Unidos.