¿Qué pasa si pierdo un vuelo por estar esperando a pasar el control en el aeropuerto?

En los últimos días se han registrado larguísimas colas de varias horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que han provocado numerosos retrasos y pérdida de vuelos para viajeros internacionales. Este colapso, según ha informado la Comunidad de Madrid, se ha producido en el control de seguridad y pasaportes.

El Gobierno, en un primer momento, ha negado que estas colas y retrasos hayan sido significativos y lo ha achacado a una situación puntual de por la coincidencia de diferentes vuelos procedentes de fuera del Espacio Schengen, aunque durante la tarde de este martes Interior ha confirmado que reforzará con 500 policías los principales aeropuertos del país. Este tipo de colas también se han visto en los aeropuertos de Málaga y de El Prat, en Barcelona.

Las colas se producen, especialmente, en las escalas de viajes internacionales que pasan por Madrid. Afectan, principalmente, a viajeros que tienen conexión con otro vuelo y necesitan acceder al control de pasaportes por parte de las autoridades policiales.

¿Qué debo hacer si pierdo un vuelo?

Las reclamaciones deben ser contra la compañía AENA, ya que si las hacemos contra la compañía aérea podrían argumentar que no ha sido responsabilidad suya sino del pasajero, que no estaba en la puerta de embarque a la hora exigida. Según FACUA, la aerolínea no será responsable en caso de que pueda probar que adoptó todas las medidas razonablemente necesarias para evitar el daño o que le fue imposible adoptar esas medidas.

AENA es la responsable de este tipo de reclamaciones, ya que entre sus competencias se encuentran los servicios de seguridad encargados de los controles donde se están produciendo las colas.

Puede realizarse una queja por escrito o mediante la hoja de reclamaciones que ofrece en su página web dejando constancia de todos los hechos. Si se hace por escrito deberá enviarse mediante carta certificada a la dirección Aeropuerto de Barcelona-El Prat, 08820, El Prat de Llobregat (Barcelona), donde tiene la sede AENA.