Lo que pasa en la cena de empresa no se queda en la cena de empresa: ¿pueden despedirte por liarla?

Con las luces encendidas y diciembre en marcha, comienzan las cenas y comidas de empresa. Restaurantes llenos, menús con precios desorbitados, amigos invisibles… Una experiencia que no a todo el mundo le atrae. Pero, más allá del interés por acudir o no a este evento navideño, muchos se cuestionan qué límites existen en estas celebraciones y si una conducta inapropiada puede repercutir en su situación laboral.

Existen sentencias en las que se analizan si los hechos ocurridos en, este caso, la cena de Navidad de empresa, se consideran sanción en el supuesto de que este sea inapropiado. Expertos en derecho laboral recuerdan que estos encuentros pueden tener consecuencias profesionales si la conducta 'cruza la línea'. La mayoría de estas cenas se celebran durante el puente de diciembre; una fecha en la que más gente tiene tiempo libre y, por lo tanto, los excesos son más habituales, aunque también hay menos control sobre lo que ocurre fuera del horario laboral.

Qué dice la ley: ¿pueden sancionarte por tu comportamiento?

Aunque para muchos trabajadores la cena de empresa sea un simple encuentro social, a nivel jurídico puede tener consecuencias. El abogado laboralista Juanma Lorente explica que una conducta inapropiada durante las celebraciones de empresa "puede ser sancionable si la empresa organiza o convoca el evento". En ese caso, sí se considera vinculado al entorno laboral, aunque ocurra fuera de la oficina.

Lorente distingue entre comportamientos poco adecuados y conductas verdaderamente sancionables. Un gesto descortés, por ejemplo, puede resultar incómodo, pero no es sancionable. Al contrario de faltas de respeto, insultos o actitudes de carácter sexual no consentidos, sí pueden acarrear medidas disciplinarias en el trabajo pese a encontrarse fuera del entorno laboral.

Lorente comenta que hay casos más graves que los simplemente sancionables, como un caso que llevó en el que un hombre en una discoteca con los compañeros de trabajo, tuvo un comportamiento inadecuado con una de sus compañeras. Al volver al trabajo, esa compañera presentó un protocolo de acoso frente al hombre, quien fue despedido. Una situación que, tal como comenta Lorente, pasa con frecuencia, ya que los trabajadores no tienen en cuenta las consecuencias de los actos fuera del entorno laboral. El abogado recuerda que el comportamiento durante las celebraciones puede evaluarse a través del Estatuto de los Trabajadores, del convenio colectivo y, en algunos casos, de los códigos éticos internos de la empresa.

Cenas de empresa: presión social o buen rollo

Aunque muchos de los trabajadores que acuden a estas cenas disfrutas del ambiente festivo propio de una cena, otros viven esta experiencia como una obligación más dentro de la jornada laboral.

Onda Cero ha recogido distintas respuestas en la calle donde las respuestas son diversas. Una parte, especialmente los jóvenes, opina que asistir a esta cena no siempre es una elección libre, sino algo que "deben" hacer para no quedar al margen del equipo. En el otro extremo están aquellos que esperan con ansias las cenas de Navidad, suelen ver estas cenas como una oportunidad de desconectar o, incluso, reforzar el equipo hasta el punto de que estas cenas se han convertido en una tradición a nivel global.

Estas tradiciones incluso crean unas costumbres, como comentan algunas de las personas entrevistadas, tales como el amigo invisible, cestas de Navidad o retos en las propias cenas. Costumbres que muestran cómo en un mismo evento conviven personas con las que se comparte mucho más que espacio de trabajo.

Qué opina la hostelería de estas cenas: reservas y precios

En cuanto a los bares y los restaurantes que acogen estas cenas, comentan que es a finales de noviembre cuando empieza el movimiento con las cenas de Navidad. Aunque, la realidad es que el fin de semana fuerte es el del puente de diciembre, ya que las reservas de estas cenas tan numerosas comienzan alrededor de octubre.

Además, como han comentado a Onda Cero algunos trabajadores de restaurantes del centro de Madrid, a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y todo lo relacionado con el toque de queda, surgió la tendencia de realizar una comida, en vez de cena. Ahora, el evento ha vuelto a su origen y se han vuelto a hacer más cenas que comidas.

Algo que también ha cambiado, según los hosteleros, es el equilibrio económico, es decir, la subida de los costes, especialmente en productos más elaborados. Aun así, muchos locales, como han comentado a Onda Cero, intentan mantener precios similares a los de años previos para no encarecer las reservas.

¿Cómo evitar problemas en las cenas de empresa? Las claves de los expertos

Más allá de lo que establece la normativa y los estatutos de los trabajadores, Lorente recomienda aplicar el sentido común. "Si no quieres ir o crees que la vas a liar, lo mejor es optar por no ir", recuerda el abogado, que señala que la asistencia de estas celebraciones no genera sanciones. Pero, para aquellos que decidan ir, el abogado Juanma Lorente, recomienda tratar la cena como un día más en la oficina y mantener el respeto.

Las cenas de empresa siguen siendo una tradición tan esperada para unos como temida para otros. Pero, entre compromiso por ir y copas de más, los expertos laboralistas recuerdan que convivir con compañeros fuera de la oficina también forma parte del trabajo.